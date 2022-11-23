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瑞芳台二線81.7K雙向中斷 載鋼條曵引車天雨爆胎自撞

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳區台2線81.7K處，宜蘭往基隆方向，今天凌晨5點半，一輛貨運曳引車附掛子車載運整車鋼筋鐵條，疑因天雨路滑不慎自撞橋墩，到上午9點仍在拖吊排除現場中，雙向目前封閉，雙向都大堵車，車流大排長龍。

瑞蒙警分局調查，24歲楊姓駕駛，今天凌晨5點半，駕駛營業貨運曳引車附掛子車載運鋼筋鐵條，沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛時，疑因天雨路滑不慎自撞橋墩，事故車輛占據雙向車道，目前車流無法通行。

第六大隊表示，救護車將楊姓駕駛膝蓋擦挫傷送瑞芳礦工醫院救治，意識清醒，現場由警方調查及管制處理。

警方表示，鼻頭所及交通分隊等警力到場處理，目前拖吊車已到場，正在排除中，雙向道路無法通行，由員警管制處理中。分局通報交控中心及警廣電台，提醒用路人行經該處時配合員警管制或提早改道。

瑞芳台二線81.7K雙向中斷，載鋼條曵引車天雨爆胎自撞。記者游明煌／翻攝
瑞芳台二線81.7K雙向中斷，載鋼條曵引車天雨爆胎自撞。記者游明煌／翻攝
瑞芳台二線81.7K雙向中斷，載鋼條曵引車天雨爆胎自撞。記者游明煌／翻攝
瑞芳台二線81.7K雙向中斷，載鋼條曵引車天雨爆胎自撞。記者游明煌／翻攝
瑞芳台二線81.7K雙向中斷，載鋼條曵引車天雨爆胎自撞。記者游明煌／翻攝
瑞芳台二線81.7K雙向中斷，載鋼條曵引車天雨爆胎自撞。記者游明煌／翻攝

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