瑞芳台二線81.7K雙向中斷 載鋼條曵引車天雨爆胎自撞

新北市瑞芳區台2線81.7K處，宜蘭往基隆方向，今天凌晨5點半，一輛貨運曳引車附掛子車載運整車鋼筋鐵條，疑因天雨路滑不慎自撞橋墩，到上午9點仍在拖吊排除現場中，雙向目前封閉，雙向都大堵車，車流大排長龍。

瑞蒙警分局調查，24歲楊姓駕駛，今天凌晨5點半，駕駛營業貨運曳引車附掛子車載運鋼筋鐵條，沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛時，疑因天雨路滑不慎自撞橋墩，事故車輛占據雙向車道，目前車流無法通行。

第六大隊表示，救護車將楊姓駕駛膝蓋擦挫傷送瑞芳礦工醫院救治，意識清醒，現場由警方調查及管制處理。