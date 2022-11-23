瑞芳台二線81.7K雙向中斷 載鋼條曵引車天雨爆胎自撞
新北市瑞芳區台2線81.7K處，宜蘭往基隆方向，今天凌晨5點半，一輛貨運曳引車附掛子車載運整車鋼筋鐵條，疑因天雨路滑不慎自撞橋墩，到上午9點仍在拖吊排除現場中，雙向目前封閉，雙向都大堵車，車流大排長龍。
瑞蒙警分局調查，24歲楊姓駕駛，今天凌晨5點半，駕駛營業貨運曳引車附掛子車載運鋼筋鐵條，沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛時，疑因天雨路滑不慎自撞橋墩，事故車輛占據雙向車道，目前車流無法通行。
第六大隊表示，救護車將楊姓駕駛膝蓋擦挫傷送瑞芳礦工醫院救治，意識清醒，現場由警方調查及管制處理。
警方表示，鼻頭所及交通分隊等警力到場處理，目前拖吊車已到場，正在排除中，雙向道路無法通行，由員警管制處理中。分局通報交控中心及警廣電台，提醒用路人行經該處時配合員警管制或提早改道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言