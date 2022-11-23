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超車惹怒腦衝駕駛 國道撞車強逼對方停車理論遭起訴

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄曾姓男子日前開車上國道，因不滿遭陸姓男子超車，竟擦撞對方車輛，迫使對方在國道上停車；曾男的李姓友人到場，加入叫囂行列，還試圖將陸男從駕駛座拉下車；此案於近日偵結，檢方將曾男與李男依妨害自由罪起訴。

起訴書指出，曾男今年5月19日上午8時24分許，駕駛轎車沿著楠梓區興西路往國道一號南向匝道方向行駛，行經國一號357.3公里處，因不滿陸姓駕駛的車輛從外側車道直接切入，導致曾必須往匝道內閃避。

此舉令曾男不滿，隨即超車又碰撞陸男車輛右側輪拱，迫使對方在國道上停車；隨後曾下車，並質問對方為何要任意插入車道。

接著曾男駕駛另輛汽車的友人到場，在旁李姓男乘客也一起跟著對陸男叫囂，眼看陸並不理睬，李男試圖打開對方駕駛座車門未果，竟半身鑽進車窗試圖把人拉下車，過程中，還不斷用腳踹車門。

直到陸男報警，國道第五公路警察到場，曾男與林男的誇張行徑才遭制止；事後也依行車紀錄器佐證兩人犯行，警詢後，將兩人依法函送。

此案橋頭地檢署於近日偵結，認曾男與林男觸犯刑法第304條第一項的強制罪，將兩人依法起訴。

國道一號（示意照）記者陳弘逸／攝影
國道一號（示意照）記者陳弘逸／攝影

國道 車道

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