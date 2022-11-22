電動車騎到半路熄火自燃 撲滅後燒得只剩骨架車主傻眼

高雄楊姓男子今晚騎著電動車，行經燕巢區角宿路往滾水坪產業道路，疑電力出問題無法啟動，便將車停在一旁，未料卻突然起火自燃，楊男向警消求助，消防派4人到場將火撲滅，但電動車已被焚毀，燒得只剩焦黑的車架，所幸無人傷亡，詳細事故原因，仍待釐清。

這起事故發生於今晚8時49分許，楊男騎乘電動車燕巢區角宿路往滾水坪產業道路時，車輛無故熄火無法啟動，移置路旁卻突然起火，他無奈，向消防求助。