金門女撞機車…下車察看忘拉手煞車 車子一路滑行衝民宅

緊鄰金門縣政府的金城鎮民生路上今日發生一起交通事故，一名林姓女子駕駛自小客貨車由民生路45巷內直行，與對向范姓男子騎乘普重機車發生碰撞，因林女急於下車查看對方，忘了將手煞車拉起，且車輛僅排入N檔，導致車輛滑行直接撞上路旁店家鐵捲門才停止，嚇壞屋主一家人，肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局表示，在今天上午10時40分許，一輛由林姓女子所駕駛之自小客貨車由民生路45巷內直行往民生路方向行駛，與對向范姓男子騎乘普重機車發生碰撞，林女事故發生後急於下車查看對方，卻忘了將手煞車拉起且車輛僅排入N檔，導致車輛繼續往前滑行15餘公尺，穿過民生路撞上路旁店家鐵捲門才停止。

這場事故造成機車駕駛全身多處擦挫傷送醫，自小客及住家鐵捲門均有損壞，所幸當時行經該路段車輛均放慢速度，未釀成其他交通事故，雙方駕駛經警方實施酒測，皆未有飲酒情形，肇事原因由金城分局釐清中。

據了解，這場事故發生的時候，屋主一家人在屋內，被門外突如其來的轟然巨響，嚇了一大跳，還以為是發生什麼事，後來要打開門出去察看，卻發現門被撞壞，無法開門，趕緊聯絡在外的親友回來察看，並聯繫鋁門窗業者到場處理。