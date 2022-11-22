車型顏色都一樣牽錯車 萬華警化解尷尬誤會

台北市一名余姓女子騎機車外出到第一果菜市場買魚貨，回家途中發現機車不翼而飛，報警追查；轄區警方萬華分局獲報後，調閱監視器，發現余女機車是被一名羅姓女子牽走，循線找到羅，發現2人機車不僅車型，顏色也相同，只是牽錯車，誤會一場。

警方表示，余女（31歲）本月12日上午8點多，騎著機車前往第一果菜市場採買漁貨，當余女要騎機車離開市場時，發現停妥在停車格內的機車不翼而飛，因車廂內還放有採買時的一萬多元現金，余急得像熱鍋上的螞蟻而報警。

萬華警分局東園街派出所員警獲報到場，發現現場附近也有一輛廠牌、款式、顏色都相同的機車，懷疑是有人錯認機車，而將機車牽離開，沿路調閱監視器，確定是羅女沿路牽著機車從萬大路離去。