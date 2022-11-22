重機高速撞車亡…家屬要求道歉 沒開燈運將：我車速正常

台64線快速道路中和路段昨天晚上發生死亡車禍，27歲紀姓男子騎紅牌大重機，沒注意前方路況，高速狠撞前方沒開大燈的多元計程車，當場人車噴飛、沒了呼吸心跳，送醫身亡。死者家屬今天下午到殯儀館認屍，他父親難過稱兒子騎很快沒錯，但計程車沒開大燈也是問題，要求對方道歉。

警、消昨天晚上10點57分獲報，台64線25.7K往板橋方向發生車禍趕抵，發現紀姓男子（27歲）倒在地上沒了生命跡象，多元計程車陳姓駕駛（37歲）和劉姓乘客（46歲）有多處擦挫傷，立刻將3人送醫救治。紀男傷勢過重，送醫宣告不治，而計程車駕駛和乘客2人無大礙。

警方在現場拍照採證，黑色多元計程車車尾嚴重凹陷，大重機則車頭全毀；初步調查，紀男騎大重機，沒注意路況，超速追撞釀禍，但也發現多元計程車沒開大燈行駛，將依道交條例第33條第1項第6款「不依規定使用燈光」，裁罰3000元至6000元罰鍰。

檢察官今天下午到新北市立殯儀館相驗，確認死因是頸椎、顱骨斷裂，導致中樞神經性休克喪命；死者父親事後接受媒體採訪，稱兒子騎很快沒有錯，但沒開大燈就是車禍原因，如果有開大燈，後燈就會亮，兒子就可以閃，但是他完全沒開大燈，兒子根本就看不到，且那輛車還是黑色的。

記者問死者父親，有沒有要多元計程車駕駛道歉，他表示，道歉是一定要的，是基本的，因為車禍他是有肇責的。死者遺體經檢察官相驗後，已發還家屬。