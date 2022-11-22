台64線死亡車禍！新北警：夜晚開車開大燈、留意區間測速
台64線中和路段25.7K處，昨天晚上發生超速死亡車禍，27歲紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，撞爛轎車車尾、大重機人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。新北市交通警察大隊表示，駕駛入夜開車務必開啟大燈，也指出台64線設有2處區間測速，另有6處固定式測速照相設備，提醒民眾注意車速。
新北交大指出，台64線是快速公路，為半封閉式道路，平均車速較高，為嚇阻超速違規、避免速度相關肇因事故發生，台64線25.2K至28.2K（往新店）、26.6K至28.2K（往板橋）2處設有區間測速，沿線另設有6處固定式測速照相設備，並由轄區中和警分局不定時、不定點執行移動式測照。光是今年1月至10月，就取締超速違規1萬多件。
新北交大說，為了加強防制超速違規，積極運用區間測速，目前新北市有7處易違規超速路段，設置區間平均速率執法設備（北宜公路19-23.1K、26.2-32.2K、新店區環河路、台64線中和段、汐萬路3段、新莊區壽山路及台64線觀音山隧道）。
新北交大補充說，自今年1月24日區間測速恢復執法迄今，整體違規事故最高下降約8成，防制成效良好，也強調，台2線85.8K至87.5K，12月後也會加入區間測速。
新北交大呼籲，快速公路光源相對市區道路弱，提醒用路人夜間行車應開啟燈光，提高能見度；也提到，行車速度與隧道視覺效應相關，開車速度越快，周遭事物越模糊、反應時間更少，若遇到突發狀況，會難以反應，要用路人留意駕駛車速，避免意外。
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