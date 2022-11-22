聽新聞
test
0:00 / 0:00
得不償失！女子塗銷停車時間少繳280元 遭南警法辦
35歲趙姓女子涉嫌利用市府路邊停車第2小時後，由停管處人員人工蓋章漏洞，涉嫌以酒精將蓋章處塗銷，原本應繳380元停車費，趙才繳100元，超商蒙受損失280元，台南市警四分局接獲報案後，通知她到案說明，警詢後偽造文書及詐欺罪嫌函送台南地檢署偵辦。
安平派出所員警本月月19日接獲某超商店長報案，趙姓女子持停車繳費單至超商繳費後，停管處人員通知 商，趙女停車時間有人工紀錄，5張停車費應繳380元，但趙女只繳100元。收款金額與停車項目不符，使超商蒙受損失。
警方查出，她利用停車第2小時後由停管處人員人工蓋章漏洞，以酒精將蓋章處塗銷，使超商店員誤認而收取最低停車金額，超商蒙受損失280元，本月20日通知她到案說明，全案依偽造文書及詐欺罪嫌函送南檢偵辦。據了解，趙女是想省點錢，事後得知得吃官司，相當後悔。
台南市警四分局分局長王子雄說，偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，法官可處5年以下有期徒刑，呼籲民眾勿因小失大，貪小便宜心存僥倖，反而遭受到更大的損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言