得不償失！女子塗銷停車時間少繳280元 遭南警法辦

35歲趙姓女子涉嫌利用市府路邊停車第2小時後，由停管處人員人工蓋章漏洞，涉嫌以酒精將蓋章處塗銷，原本應繳380元停車費，趙才繳100元，超商蒙受損失280元，台南市警四分局接獲報案後，通知她到案說明，警詢後偽造文書及詐欺罪嫌函送台南地檢署偵辦。

安平派出所員警本月月19日接獲某超商店長報案，趙姓女子持停車繳費單至超商繳費後，停管處人員通知 商，趙女停車時間有人工紀錄，5張停車費應繳380元，但趙女只繳100元。收款金額與停車項目不符，使超商蒙受損失。

警方查出，她利用停車第2小時後由停管處人員人工蓋章漏洞，以酒精將蓋章處塗銷，使超商店員誤認而收取最低停車金額，超商蒙受損失280元，本月20日通知她到案說明，全案依偽造文書及詐欺罪嫌函送南檢偵辦。據了解，趙女是想省點錢，事後得知得吃官司，相當後悔。