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得不償失！女子塗銷停車時間少繳280元 遭南警法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

35歲趙姓女子涉嫌利用市府路邊停車第2小時後，由停管處人員人工蓋章漏洞，涉嫌以酒精將蓋章處塗銷，原本應繳380元停車費，趙才繳100元，超商蒙受損失280元，台南市警四分局接獲報案後，通知她到案說明，警詢後偽造文書及詐欺罪嫌函送台南地檢署偵辦。

安平派出所員警本月月19日接獲某超商店長報案，趙姓女子持停車繳費單至超商繳費後，停管處人員通知 商，趙女停車時間有人工紀錄，5張停車費應繳380元，但趙女只繳100元。收款金額與停車項目不符，使超商蒙受損失。

警方查出，她利用停車第2小時後由停管處人員人工蓋章漏洞，以酒精將蓋章處塗銷，使超商店員誤認而收取最低停車金額，超商蒙受損失280元，本月20日通知她到案說明，全案依偽造文書及詐欺罪嫌函送南檢偵辦。據了解，趙女是想省點錢，事後得知得吃官司，相當後悔。

台南市警四分局分局長王子雄說，偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，法官可處5年以下有期徒刑，呼籲民眾勿因小失大，貪小便宜心存僥倖，反而遭受到更大的損失。

趙姓女子涉嫌以酒精塗銷市府停車格位時間，警方查出依詐欺及偽造文書罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
趙姓女子涉嫌以酒精塗銷市府停車格位時間，警方查出依詐欺及偽造文書罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

超商 偽造文書

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