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海軍陸戰隊悍馬車自撞電桿 軍方說話了
海軍陸戰隊1輛悍馬車今天在高雄市自撞電桿，車上僅1名駕駛兵，疑因煞車失靈，這名士兵轉向路邊，才撞上電桿，未造成傷亡，但是，軍用悍馬車在路旁撞電桿的畫面，卻令往來人車注目。確實肇事原因仍待軍、警調查。
據了解，這輛陸戰隊悍馬車在今天上午10時許，經過高雄市仁武區澄觀路與水管路口，疑突然煞車失靈，稍微擦撞前方的轎車後才自撞電線桿。
警方據報到場管制交通，對駕駛兵酒測，無酒精反應，也未造成人員傷亡，駕駛兵向警方表示煞車失靈，要閃避前方的車子，才右切撞上電線桿，軍方已通知吊車將悍馬車拖回。
海軍陸戰隊指揮部今天下午表示，這輛悍馬車是陸戰隊99旅所屬車輛，在執行任務後返營途中，不慎擦撞前方民車及電線桿，造成車損，人員無受傷，對造成民車車主不便特予致意，依相關保險規定辦理理賠事宜，並針對肇因援引為例，要求所屬持恆強化行車安全作為，確維行車安全。
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