快訊

被前妻戴綠帽…「他」身家全給、不出惡言 被讚演藝圈離婚典範

李佳芬讀博士難得現身力挺 張善政：她寫論文不抄襲「很忙」

張蘭發聲明控大S「曾保證不再婚」 曝這點讓汪小菲痛苦的不得了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海軍陸戰隊悍馬車自撞電桿 軍方說話了

聯合報／ 記者陳弘逸林保光／即時報導

海軍陸戰隊1輛悍馬車今天在高雄市自撞電桿，車上僅1名駕駛兵，疑因煞車失靈，這名士兵轉向路邊，才撞上電桿，未造成傷亡，但是，軍用悍馬車在路旁撞電桿的畫面，卻令往來人車注目。確實肇事原因仍待軍、警調查。

據了解，這輛陸戰隊悍馬車在今天上午10時許，經過高雄市仁武區澄觀路與水管路口，疑突然煞車失靈，稍微擦撞前方的轎車後才自撞電線桿。

警方據報到場管制交通，對駕駛兵酒測，無酒精反應，也未造成人員傷亡，駕駛兵向警方表示煞車失靈，要閃避前方的車子，才右切撞上電線桿，軍方已通知吊車將悍馬車拖回。

海軍陸戰隊指揮部今天下午表示，這輛悍馬車是陸戰隊99旅所屬車輛，在執行任務後返營途中，不慎擦撞前方民車及電線桿，造成車損，人員無受傷，對造成民車車主不便特予致意，依相關保險規定辦理理賠事宜，並針對肇因援引為例，要求所屬持恆強化行車安全作為，確維行車安全。

海軍陸戰隊1輛悍馬車今天在高雄市仁武區自撞電桿。圖／讀者提供
海軍陸戰隊1輛悍馬車今天在高雄市仁武區自撞電桿。圖／讀者提供

陸戰隊 海軍

延伸閱讀

國軍悍馬車自撞電桿 右車頭毀損引路人側目

高雄站東路又有「撞」況 轎車疑煞車失靈撞電桿釀1傷

影／深夜大貨車駕駛自撞電桿 高雄阿蓮區陸續恢復供電

不是松鼠！ 貨車深夜衝撞電線桿 高雄阿蓮4130戶停電台電搶修

相關新聞

取締交通違規發生車禍 北市警員送醫急救

今天下午14時許，台北市信義警分局三張犁派出所陳姓警員（24歲）發現有民眾交通違規，騎機車從逸仙路左轉忠孝東路時，遭由楊...

國軍悍馬車自撞電桿 右車頭毀損引路人側目

國軍海軍陸戰隊一輛悍馬車，今天上午行經高雄市仁武區澄觀路與水管路口時，不明原因自撞路旁電線桿，導致右側車頭毀損，引擎蓋龜...

海軍陸戰隊悍馬車自撞電桿 軍方說話了

海軍陸戰隊1輛悍馬車今天在高雄市自撞電桿，車上僅1名駕駛兵，疑因煞車失靈，這名士兵轉向路邊，才撞上電桿，未造成傷亡，但是...

國3龍潭段聯結車事故 南北向下午3時恢復通行

國道3號71公里龍潭段今天發生一起車禍，一輛營業半聯結車疑爆胎衝過中央護欄翻覆波及對向車輛，一度造成道路封閉，截至下午3...

用路人注意！北市4處增設科技執法 12月正式上線取締

北市警察局今年1月3日在鄭州路與西寧北路口建置北市第一處「路口多功能交通違規科技執法設備」，今年更規畫、完成20處易肇事...

新北男15樓高處墜落亡 摔破鐵皮屋頂...住戶誤以為「砍樹失足」

新北市中和區安平路一棟社區大樓，今天下午1點多傳出墜樓案，28歲王姓男子從高處墜落，應聲摔破一樓停車場鐵皮屋頂，由於墜落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。