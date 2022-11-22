海軍陸戰隊悍馬車自撞電桿 軍方說話了

海軍陸戰隊1輛悍馬車今天在高雄市自撞電桿，車上僅1名駕駛兵，疑因煞車失靈，這名士兵轉向路邊，才撞上電桿，未造成傷亡，但是，軍用悍馬車在路旁撞電桿的畫面，卻令往來人車注目。確實肇事原因仍待軍、警調查。

據了解，這輛陸戰隊悍馬車在今天上午10時許，經過高雄市仁武區澄觀路與水管路口，疑突然煞車失靈，稍微擦撞前方的轎車後才自撞電線桿。

警方據報到場管制交通，對駕駛兵酒測，無酒精反應，也未造成人員傷亡，駕駛兵向警方表示煞車失靈，要閃避前方的車子，才右切撞上電線桿，軍方已通知吊車將悍馬車拖回。