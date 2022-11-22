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國3龍潭段聯結車事故 南北向下午3時恢復通行

中央社／ 桃園22日電

國道3號71公里龍潭段今天發生一起車禍，一輛營業半聯結車疑爆胎衝過中央護欄翻覆波及對向車輛，一度造成道路封閉，截至下午3時許南北交通才完全恢復，肇事原因仍待調查。聯合報記者楊湛華／翻攝
國道3號71公里龍潭段今天發生一起車禍，一輛營業半聯結車疑爆胎衝過中央護欄翻覆波及對向車輛，一度造成道路封閉，截至下午3時許南北交通才完全恢復，肇事原因仍待調查。聯合報記者楊湛華／翻攝

國道3號71公里龍潭段今天發生一起車禍，一輛營業半聯結車疑爆胎衝過中央護欄翻覆波及對向車輛，一度造成道路封閉，截至下午3時許南北交通才完全恢復，肇事原因仍待調查。

國道公路警察局第六公路警察大隊接受媒體聯訪表示，勤務指揮中心於中午12時3分許接獲通報，國道3號約71公里處龍潭段發生車禍事故，立即派遣所屬巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往。

第六公路警察大隊指出，經過調查，林姓男子駕駛營業半聯結車（砂石車）行經南向約71公里處時，疑似車輪爆胎失控撞擊內側護欄，並衝至對向波及北向的一輛自小貨車及一輛自小客車肇事，車斗翻覆於中央分隔島，載運的磚塊則散落車道上，一度造成北向全線封閉、南向則占用內、中2車道。

第六公路警察大隊表示，經過警方施以酒精濃度測定，相關駕駛皆無酒後駕車情形，下午2時北向車道全線清除恢復通行，南向車道也在3時10分許完全恢復通行，至於詳細肇事原因仍在調查中。

桃園市政府消防局表示，消防人員到場時，大貨車及小貨車駕駛都受困，但意識呼吸正常，經使用破壞器材協助脫困後給予救護處置後送醫，其中受傷的59歲大貨車駕駛林男，左小腿大面積擦傷、右膝及下巴擦傷、右上眼皮割傷；46歲小貨車駕駛陳姓男子則是左大腿腫脹變形、左臉頰及右前臂擦傷。

警察 車道 國道

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