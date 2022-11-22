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用路人注意！北市4處增設科技執法 12月正式上線取締

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

北市警察局今年1月3日在鄭州路與西寧北路口建置北市第一處「路口多功能交通違規科技執法設備」，今年更規畫、完成20處易肇事路口建置科技執法設備，其中4處位於大同分局轄區，設備測試及宣傳期即將結束，將於12月1日上線取締，北市警察局呼籲駕駛人遵守交規通則。

大同分局轄內新建置的路口分別為市民大道與承德路口、民權西路與承德路口、民權西路與延平北路口、民權西路與蘭州街口，路口多功能科技執法設備將針對「車輛不停讓行人」、「闖紅燈」、「轉彎未依規定行駛」、「跨越雙白線」、「違規停車」等違規項目偵測取締。

大同分局表示，該設備係採用AI運算辨識車種，自動判斷違規行為與違規路徑，提升違規識別率，再由專責員警藉由後端管理平台從嚴審查，確認違規事實後製單舉發，除可減輕員警負擔、提升員警執勤安全外，並可避免執法爭議。

北市警局表示，設置科技執法本意在嚇阻違規而非強力執法，待正式執法後，期能導正違規駕駛行為，減少事故發生；大同分局提醒用路人，駕車行駛至路口轉彎前應依規定車道行駛，並應減速慢行、變換車道應先顯示方向燈，注意安全間隔，且依標誌標線指示行駛，以維護交通秩序及安全。

台北市警局在20處易肇事路口建置交通科技執法設備，12月1日起啟用執法。圖／台北市交通大隊提供
台北市警局在20處易肇事路口建置交通科技執法設備，12月1日起啟用執法。圖／台北市交通大隊提供
大同分局轄內新建置的路口科技執法將於12月1日結束宣導期、正式上線取締。圖為民權西路與延平北路口科技執法。圖／北市警察局提供
大同分局轄內新建置的路口科技執法將於12月1日結束宣導期、正式上線取締。圖為民權西路與延平北路口科技執法。圖／北市警察局提供

科技執法 北市 警察

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