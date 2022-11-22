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新北男15樓高處墜落亡 摔破鐵皮屋頂...住戶誤以為「砍樹失足」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和區安平路一棟社區大樓，今天下午1點多傳出墜樓案，28歲王姓男子從高處墜落，應聲摔破一樓停車場鐵皮屋頂，由於墜落地點正好就在樹木正下面，社區住戶聽聞聲響探頭查看，報警稱「有人砍樹時，從樹上掉下來」。警、消趕抵，發現傷者癱倒在血泊中，已經沒了呼吸心跳，送醫搶救仍不治。

警方認為砍樹不太合理，又在現場沒有查獲砍樹工具，展開調查，清查身分後，確認死者是住在該棟社區大樓15樓，疑因情緒問題，從住家高處墜落、身亡，排除他殺；死者雖然跟爸爸一起住，但事發當下爸爸沒有在家，警方事後通知爸爸以及他的老婆，協助處理後續事宜。

據了解，死者身前有留下遺書，用手機傳訊息給友人，表示「後事簡單處理即可，好好挑時間」。

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新北市中和區安平路一棟社區大樓，今天下午發生墜樓案件，死者從15樓住家墜落，摔破一樓停車場鐵皮屋頂，當場沒了呼吸心跳，送醫仍亡。記者翁至成／攝影
新北市中和區安平路一棟社區大樓，今天下午發生墜樓案件，死者從15樓住家墜落，摔破一樓停車場鐵皮屋頂，當場沒了呼吸心跳，送醫仍亡。記者翁至成／攝影
新北市中和區安平路一棟社區大樓，今天下午發生墜樓案件，死者從15樓住家墜落，摔破一樓停車場鐵皮屋頂，當場沒了呼吸心跳，送醫仍亡。記者翁至成／攝影
新北市中和區安平路一棟社區大樓，今天下午發生墜樓案件，死者從15樓住家墜落，摔破一樓停車場鐵皮屋頂，當場沒了呼吸心跳，送醫仍亡。記者翁至成／攝影
由於墜落地點就在樹木下面，報案民眾誤以為是工人修剪樹木時，失足墜樓，警方清查後確認是一起輕生案。記者翁至成／攝影
由於墜落地點就在樹木下面，報案民眾誤以為是工人修剪樹木時，失足墜樓，警方清查後確認是一起輕生案。記者翁至成／攝影
由於墜落地點就在樹木下面，報案民眾誤以為是工人修剪樹木時，失足墜樓，警方清查後確認是一起輕生案。記者翁至成／攝影
由於墜落地點就在樹木下面，報案民眾誤以為是工人修剪樹木時，失足墜樓，警方清查後確認是一起輕生案。記者翁至成／攝影

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