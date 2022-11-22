影／下水排除遙控無人船拋錨 金門水文監測人員不幸溺斃

兩名金門縣自來水廠的外包廠商，今上午前往知名的景點太湖監測水文時，由於輔助的遙控無人船疑因卡到樹枝而拋錨，其中1名陳姓工作人員下水協助無人船脫困，沒想到游到一半就大喊救命，一旁同事見狀下水救人無果後，趕緊通報金門消防局前來救援，13時27分發現溺水者，但已無生命跡象。

金門縣消防局表示，在上午8時52分接獲報案，指出金湖鎮太湖蔣公領袖雕像前有人掉落水中，消防人員隨即出動各式消防車1台、救護車2台、IRB2台、後勤車6台，人員32名，與金防部兩棲蛙人8名，總計近40人，前往搜救。

金門消防第二大隊長陳國瑋表示，消防局人車在8時59分到達現場後，先定標完成，緊接著消防同仁也立即身著潛水衣、攜帶潛水用具，下水搜救，但因一早吹著強風，湖面下能見度幾近為零，加深搜救困難，目前三組6位潛水人員進行數趟潛水，終於在13時27分發現陳姓人員，由IRB船艇載至岸邊實施心肺復甦術急救，金湖91車送往金門醫院。