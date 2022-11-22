驚喜變驚嚇！汽車銷售女業務兩天連收4次巧克力 驚見內藏保險套

新北市一名汽車銷售年輕女業務員，今年11月初連續兩天早晚各一次，連收4次外送員送來巧克力禮盒，原以是愛慕者所送，最後一次驚見內藏保險套及狗食，從驚喜變驚嚇，以為遇到跟騷變態急報警，經查竟是女性好友想替她舒解工作壓力。

新北市一名汽車銷售年輕女業務員，今年11月初連續兩天早晚各一次，連收4次外送員送來巧克力禮盒，原以是愛慕者所送，最後一次驚見內藏保險套及狗食，以為遇到跟騷變態急報警，經查竟是女性好友想替她舒解工作壓力，反讓她從驚喜變驚嚇連忙撤告。新北市婦幼警察隊長林子翔表示，跟蹤騷擾防制法從今年6月1日上路後，新北市已受理243件的跟騷案，呼籲民眾千萬不要亂開玩笑，避免誤觸法網。

26歲汽車銷售女業務員，從事汽車買賣已數年，長相甜美、聲音輕柔，配上一頭烏黑亮麗的長髮，對上門買車的顧客，服務更是貼心，業績蒸蒸日上，今年11月3日下午1時許，剛送走一組看車的客人，在公司內整理資料時，外送員突然送來一盒金沙巧克力，對方備註留言說，「我是昨天來看車的」，因為每天看車的顧客相當多，或許是對方覺得自己帶看車服務好，一點心意表示，女業務也不以為意。

當天下午及隔天早上又有外送員送來巧克力，還留言「如果妳綁馬尾，我就跟你說我是誰？」頻頻收到巧克力的甜美女業務一臉狐疑，始終想不出來到底是誰愛慕她，才會這樣頻繁送禮。沒想到隔天下午外送員第四度送來巧克力，一盒狗食跟一盒保險套，備註留言則竟是，「像狗一樣！」讓甜美女業務員嚇壞了，以為遇到跟騷變態，於是向新北市婦幼警察隊報案。

女業務員希望警察能幫忙調查究竟是誰在騷擾她，才剛做完筆錄回到家，就接到女性好友來電，問她是否收到「意外驚喜」，讓她差點破口大罵，「驚喜變驚嚇啦！」，才知道原來一切都是女性好友搞的鬼，幸好普通跟騷罪屬告訴乃論，女業務員也立即連繫警方撤銷告訴，才避免好友吃上官司。