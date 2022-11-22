台版Tinder大騙徒！肥大叔讓8女暈船 警攻堅還裝死倒地

42歲男子陳俊聖（原名陳俊穎）多次假冒警察或是冒充法律高材生行騙，今年初被法院依槍砲、偽造文書等罪判刑確定，結果陳發監未到逃亡高雄，他卻死性不改，透過交友軟體假冒警察，讓8名輕熟女「暈船」甘心掏錢，警方本月初到陳鼓山區租屋處攻堅，陳還發揮「演技」當眾裝死昏倒，結果救護人員到場後，才發現他在演戲，全案朝詐欺等罪擴大偵辦。

犯罪紀錄片「Tinder大騙徒」描寫一名歐洲男子以多重身分，利用交友軟體認識懷有愛情夢的女子，透過各種手段周旋於各女子間，女方「暈船」後再以各種理由逼對方掏錢，供養騙徒的豪奢生活，獲利高達千萬歐元，陳男手法與劇中犯罪人物如出一轍，靠著花言巧語騙倒網路結交的輕熟女。

警方調查，陳男僅國中學歷，卻有多項詐欺前科，曾假冒政大高材生應徵健身房經理，結果做半個月就落跑，還假冒公務人員、警官等身分四處透過網路交友行騙，雖然外型不如「Tinder大騙徒」男主角，但靠著花言巧語仍騙倒一眾女子。

台中地檢署偵辦時，前年一口氣起訴陳男8大罪行，後來經法院審理後，詐欺及槍砲合併判刑5年確定，還有部分案件仍在審理，結果他卻在發間前夕落跑，因通知未到，被台中地檢署發布通緝。

據了解，陳男南下高雄，租下鼓山區一間套房，隨後重操舊業，利用交友軟體鎖定高雄、屏東、台南等單身女子；陳男假冒身分證件、警察服務證，自稱自己是刑警，還到軍警用品店添購刑警背心、盾牌、警棍、警徽等裝備，取信上當女子。

由於陳男能言善道，讓懷有愛情夢的女生被騙到「暈船」，之後陳在佯稱他有投資生意，因缺乏資金，要女方匯錢給他一起投資，營造兩人有共同未來的美夢，讓女方甘心掏錢築夢，只不過這筆錢沒被用去投資，全被無業的陳男拿去供養日常生活或其他女子。

後來有被害人察覺陳男行跡詭異，作息也不像警察，透過他的本名查詢新聞，才發現竟然是詐欺慣犯，氣得向警方報案。刑事局偵八大隊偵三隊獲報後，與鼓山分局、三民二分局、高雄市刑大、保三總隊二大隊組成專案小組偵辦。

本月初警方發動攻堅，由於陳男曾持有改造槍枝，還動用特勤繩降套房攻堅，結果陳男見大批警力進門，先躲在衣櫃，之後竟發揮演技「裝死」倒在地上，直到救護人員抵達，才發現他根本是在演戲。