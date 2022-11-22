快訊

被前妻戴綠帽…「他」身家全給、不出惡言 被讚演藝圈離婚典範

李佳芬讀博士難得現身力挺 張善政：她寫論文不抄襲「很忙」

張蘭發聲明控大S「曾保證不再婚」 曝這點讓汪小菲痛苦的不得了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台版Tinder大騙徒！肥大叔讓8女暈船 警攻堅還裝死倒地

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

42歲男子陳俊聖（原名陳俊穎）多次假冒警察或是冒充法律高材生行騙，今年初被法院依槍砲、偽造文書等罪判刑確定，結果陳發監未到逃亡高雄，他卻死性不改，透過交友軟體假冒警察，讓8名輕熟女「暈船」甘心掏錢，警方本月初到陳鼓山區租屋處攻堅，陳還發揮「演技」當眾裝死昏倒，結果救護人員到場後，才發現他在演戲，全案朝詐欺等罪擴大偵辦。

犯罪紀錄片「Tinder大騙徒」描寫一名歐洲男子以多重身分，利用交友軟體認識懷有愛情夢的女子，透過各種手段周旋於各女子間，女方「暈船」後再以各種理由逼對方掏錢，供養騙徒的豪奢生活，獲利高達千萬歐元，陳男手法與劇中犯罪人物如出一轍，靠著花言巧語騙倒網路結交的輕熟女。

警方調查，陳男僅國中學歷，卻有多項詐欺前科，曾假冒政大高材生應徵健身房經理，結果做半個月就落跑，還假冒公務人員、警官等身分四處透過網路交友行騙，雖然外型不如「Tinder大騙徒」男主角，但靠著花言巧語仍騙倒一眾女子。

台中地檢署偵辦時，前年一口氣起訴陳男8大罪行，後來經法院審理後，詐欺及槍砲合併判刑5年確定，還有部分案件仍在審理，結果他卻在發間前夕落跑，因通知未到，被台中地檢署發布通緝。

據了解，陳男南下高雄，租下鼓山區一間套房，隨後重操舊業，利用交友軟體鎖定高雄、屏東、台南等單身女子；陳男假冒身分證件、警察服務證，自稱自己是刑警，還到軍警用品店添購刑警背心、盾牌、警棍、警徽等裝備，取信上當女子。

由於陳男能言善道，讓懷有愛情夢的女生被騙到「暈船」，之後陳在佯稱他有投資生意，因缺乏資金，要女方匯錢給他一起投資，營造兩人有共同未來的美夢，讓女方甘心掏錢築夢，只不過這筆錢沒被用去投資，全被無業的陳男拿去供養日常生活或其他女子。

後來有被害人察覺陳男行跡詭異，作息也不像警察，透過他的本名查詢新聞，才發現竟然是詐欺慣犯，氣得向警方報案。刑事局偵八大隊偵三隊獲報後，與鼓山分局、三民二分局、高雄市刑大、保三總隊二大隊組成專案小組偵辦。

本月初警方發動攻堅，由於陳男曾持有改造槍枝，還動用特勤繩降套房攻堅，結果陳男見大批警力進門，先躲在衣櫃，之後竟發揮演技「裝死」倒在地上，直到救護人員抵達，才發現他根本是在演戲。

警方清查，陳男逃亡期間至少騙倒8名輕熟女，得手約300多萬，但身上僅被搜出35案餘元，全案警詢後，依加重詐欺、冒用公務員服章官銜、偽造公文書等罪，移送高雄地檢署，並將陳解送至台中地檢署發監執行。

警方在陳男屋內搜出大量警用裝備，發現他用警察身分，騙倒8名輕熟的OL。圖/讀者提供
警方在陳男屋內搜出大量警用裝備，發現他用警察身分，騙倒8名輕熟的OL。圖/讀者提供
警方在陳男屋內搜出大量警用裝備，發現他用警察身分，騙倒8名輕熟的OL。圖/讀者提供
警方在陳男屋內搜出大量警用裝備，發現他用警察身分，騙倒8名輕熟的OL。圖/讀者提供
警方出動特勤警力繩降攻堅，最後在陳男屋內搜出大量警用裝備，發現他用警察身分，騙倒8名輕熟的OL。圖/讀者提供
警方出動特勤警力繩降攻堅，最後在陳男屋內搜出大量警用裝備，發現他用警察身分，騙倒8名輕熟的OL。圖/讀者提供
警方攻堅進入陳男租屋處，他還裝死倒地，直到救護人員抵達，才發現他根本是在演戲。圖/讀者提供
警方攻堅進入陳男租屋處，他還裝死倒地，直到救護人員抵達，才發現他根本是在演戲。圖/讀者提供
警方在陳男屋內搜出大量警用裝備，發現他用警察身分，騙倒8名輕熟的OL。圖/讀者提供
警方在陳男屋內搜出大量警用裝備，發現他用警察身分，騙倒8名輕熟的OL。圖/讀者提供

詐欺 警察 交友軟體

延伸閱讀

見男同事包裡掉出這樣「日用品」 她暈船直呼：沒男友也想追他！

金英光反轉變態殺人魔 「命定之人」線上交友牽殺機

影／Tinder找到真愛 見面後才知她與籃球隊男友相差56公分

專訪／峇厘島度假 Gigi牙斷、鑽石沉入海底把這也丟了

相關新聞

取締交通違規發生車禍 北市警員送醫急救

今天下午14時許，台北市信義警分局三張犁派出所陳姓警員（24歲）發現有民眾交通違規，騎機車從逸仙路左轉忠孝東路時，遭由楊...

海軍陸戰隊悍馬車自撞電桿 軍方說話了

海軍陸戰隊1輛悍馬車今天在高雄市自撞電桿，車上僅1名駕駛兵，疑因煞車失靈，這名士兵轉向路邊，才撞上電桿，未造成傷亡，但是...

國3龍潭段聯結車事故 南北向下午3時恢復通行

國道3號71公里龍潭段今天發生一起車禍，一輛營業半聯結車疑爆胎衝過中央護欄翻覆波及對向車輛，一度造成道路封閉，截至下午3...

用路人注意！北市4處增設科技執法 12月正式上線取締

北市警察局今年1月3日在鄭州路與西寧北路口建置北市第一處「路口多功能交通違規科技執法設備」，今年更規畫、完成20處易肇事...

國軍悍馬車自撞電桿 右車頭毀損引路人側目

國軍海軍陸戰隊一輛悍馬車，今天上午行經高雄市仁武區澄觀路與水管路口時，不明原因自撞路旁電線桿，導致右側車頭毀損，引擎蓋龜...

新北男15樓高處墜落亡 摔破鐵皮屋頂...住戶誤以為「砍樹失足」

新北市中和區安平路一棟社區大樓，今天下午1點多傳出墜樓案，28歲王姓男子從高處墜落，應聲摔破一樓停車場鐵皮屋頂，由於墜落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。