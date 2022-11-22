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國道3號龍潭段貨櫃車翻覆回堵2公里 北上全車道封閉

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

國道3號北上71公里處今中午發生嚴重車禍，一輛聯結車因不明原因跨越中央護欄翻覆，衝到北上車道，貨櫃橫躺在路中，建築廢料散落一地，其中兩名駕駛受傷送醫；目前北上全車道、南下內側3車道封閉，雙向車流均回堵2公里，警方正在現場排除，事故原因待調查。

桃園市消防局高平分隊12時4分接獲報案，派5車12人趕赴救援，現場一大貨車與一小貨車因車禍翻覆，兩名駕駛受困但意識清楚，經消防人員使用破壞器材搶救，都順利獲救送醫；目前交控中心封閉國3北上高原入口，警方還在現場排除事故。

警方初步調查，59歲林姓男子駕駛營業半聯結車行經事故地點時，疑似車輪爆胎失控撞擊內側護欄，衝至對向波及北向一部小貨車及一部轎車，車斗翻覆在中央分隔島，磚塊散落車道上，其中林男左小腿大面積擦傷、右膝擦傷、下巴擦傷、右上眼皮割傷，小貨車駕駛陳男（46歲）左大腿腫脹變形、左臉頰擦傷、右前臂擦傷，均意識清醒並送醫，兩人經酒測均無酒駕。

國道3號龍潭段發生聯結車翻覆車禍，2駕駛受困受傷，均被救出送醫。記者楊湛華／翻攝
國道3號龍潭段發生聯結車翻覆車禍，2駕駛受困受傷，均被救出送醫。記者楊湛華／翻攝
國道3號龍潭段發生聯結車翻覆車禍，北上全車道、南下3車道封閉。記者楊湛華／翻攝
國道3號龍潭段發生聯結車翻覆車禍，北上全車道、南下3車道封閉。記者楊湛華／翻攝
國道3號龍潭段發生聯結車翻覆車禍，2駕駛受困受傷，均被救出送醫。記者楊湛華／翻攝
國道3號龍潭段發生聯結車翻覆車禍，2駕駛受困受傷，均被救出送醫。記者楊湛華／翻攝
國道3號龍潭段發生聯結車翻覆車禍，北上全車道、南下3車道封閉。圖／翻攝自國道路況app
國道3號龍潭段發生聯結車翻覆車禍，北上全車道、南下3車道封閉。圖／翻攝自國道路況app

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