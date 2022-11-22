騎RS660高速撞車！重機騎士摔落地送醫亡 運將稱「忘開大燈」

紀姓男子昨天晚上騎義大利Aprilia中量級跑車RS660，行經台64線中和段要回家，高速行駛卻沒注意前方路況，宛如「導彈」般直撞前方沒開大燈的多元計程車，騎士噴飛重摔落地、當場沒了呼吸心跳，送醫仍亡。運將警詢時稱「忘記開大燈」，警方將對他開罰，並依過失致死罪嫌送辦。

警、消昨天晚上10點57分獲報，台64線25.7K往板橋方向發生車禍趕抵，現場是紅牌大重機跟多元計程車車禍，初步調查，大重機沒注意路況，超速追撞沒開大燈行駛的多元計程車，釀計程車車尾嚴重凹陷，大重機車頭全毀。

大重機騎士紀姓男子（27歲）倒在地上沒了生命跡象，救護員觀察他全身骨折，身上還有多處遭碎玻璃插傷出血情況，緊急送雙和醫院急救，不幸搶救逾一小時宣告不治；而多元計程車陳姓駕駛（37歲）和後座劉姓男乘客（46歲）是輕微擦挫傷，沒有生命危險。

多元計程車沒開大燈駕駛，已明顯違規，警方將依道交條例第42條「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者」，處1200元至3600元罰緩；運將陳男事發當下被嚇傻了，警詢時稱「一時忘記開大燈」，事後獲悉追撞騎士身亡，頻頻無法言語，被依過失致死罪嫌函送法辦。