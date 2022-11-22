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影／行車糾紛變街頭亂鬥 警快打部隊制止兩男都法辦

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東廣東路昨下午有五名男子街頭亂鬥，警方獲報出動快打部隊制止，發現衝突竟因行車糾紛引爆，黃姓（男，48歲）小客車駕與與陳姓（男，31歲）機車騎士雖不提告，但警方調查後仍依違反社會秩序維護法移送法辦。

這起街頭亂鬥發生於下午5點左右，警方調查，黃男駕車於廣東、中正路口左轉，未久右切準備停車，因正值下班尖峰時間，人車很多，陳男於後方按喇叭示警，兩車未碰撞發生事故，但兩駕駛都不滿，在北興路附近停車理論。

有民眾拍下衝突現場，畫面顯示至少有五名男子在街頭拉扯推擠，嗆聲爭吵。警方獲報出動快打部隊壓制，兩男後來情緒平復都未提告，但警方仍依違反社會秩序維護法移送法辦，並呼籲民眾若遇行車糾紛，保持冷靜，並撥打110電話報案，以維護個人權益。

屏東市廣東路昨下午有五名男子街頭亂鬥，警方獲報出動快打部隊制止，發現衝突竟因行車糾紛引爆。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市廣東路昨下午有五名男子街頭亂鬥，警方獲報出動快打部隊制止，發現衝突竟因行車糾紛引爆。圖／屏東小鎮資訊提供

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