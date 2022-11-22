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加飆股群組賺大錢？ 桃園老翁捧166萬騙行員險血本無歸

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區一名6旬老翁在Line群組看到網友張貼投資股票訊息，被穩賺不賠字眼誘惑，昨天經指示到郵局欲匯款166萬元，謊稱是要投資房地產，所幸被行員察覺有異，通報警方到場勸說，順利攔阻詐騙

大園警分局埔心派出所昨天下午3時許接獲轄內郵局通報，有一名吳姓老翁（66歲）欲臨櫃匯款166萬元，但行員詢問他匯款原因及受款人是誰，吳翁僅含糊表示是要投資房地產，其餘資訊均無法回答，疑似遭到詐騙，請警方到場協助關心。

埔心所警員趙孝軒、王昱獲報前往了解，吳翁起初不願向警方透露真實訊息，經員警耐心詢問後，他才表示在Line群組看到網友張貼投資股票訊息，且保證獲利、穩賺不賠，但無法以個人名義買賣股票，必須交由專人操作才能投資。

員警聽完，馬上識破是常見的投資詐騙手法，勸老翁「是詐騙」、「他拿到錢就跑了」，吳翁才驚覺自己上當，保住辛苦存下的血汗錢。

大園分局提醒民眾，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，切勿輕易相信來路不明的投資管道，若有疑問可撥打當地派出所電話或165反詐騙專線進行諮詢，以免受騙上當。

大園吳姓老翁昨鄰櫃匯款166萬，謊稱要投資房產，險將血汗錢拱手送給給詐團。記者楊湛華／翻攝
大園吳姓老翁昨鄰櫃匯款166萬，謊稱要投資房產，險將血汗錢拱手送給給詐團。記者楊湛華／翻攝

詐騙 房地產 桃園

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