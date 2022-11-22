債務問題婦人離家出走 暖警即刻救援

46歲黃姓婦人因債務問題心情不佳，昨晚8點多騎乘機車離家出走，並LLNE傳訊息給家人有意輕生後，家人都聯繫不上相當著急，擔心她想不開，報警緊急協尋。台南市警二分局接獲報案後，依婦人手機定位最後的發話位置在中西區民權路，立即通報線上警力協尋，不到1小時順利找到人，及時化解危機。

台南市警二分局昨晚8點多接獲，110跨轄轉報高雄市政府警察局緊急協尋通報，黃姓婦人因債務問題離家外出，還傳訊息輕生念頭給家人，請台南市警方協尋。

民權派出所員警接獲通報後，立即派遣警員沿婦人手機發話定位依婦人手機定位最後的發話位置在中西區民權路，馬上到周邊梭巡，還到附近飯店一一詢問是否有黃姓婦人入住，皇天不負苦心人，不到一小時的時間，員警於中西區忠義路旅館找到黃姓婦人。

員警在撫慰關心後，黃婦的心情漸漸平復，同意隨警方帶返派出所安置、依規定撤尋及通報，聯絡家屬告知黃姓婦人並無大礙，家屬對於警方積極協尋過程表達感謝之意。

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