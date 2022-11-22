為養羊起口角…房客縱火釀6死 房東羈押自稱「快死了、不要把錯推給她」

台中市興中街7樓住宅3月大火釀6死慘劇，鄭姓房客不滿在房間「養羊」被莊姓女房下通牒搬家，竟氣憤縱火燒死人，而莊堆積巨量雜物釀逃生困難，各被依殺人、公共危險起訴並羈押至今；法院今開庭，莊女稱自己快死了請求交保，更憤恨不平稱若鄭不點火什麼都不會發生，不應把錯推給她。

台中地檢起訴指出，莊姓女房東（68歲）買下興中街房子隔成43戶出租，因本身做資收在樓梯、走廊，陽台堆放大量衣物、書報、床墊及家具，已達阻塞逃生通道程度，鄭男（42歲）3月6日在房內養羊遭莊要求搬家，竟點燃樓梯口塑膠袋釀大火，加上雜物阻塞通道，最終釀6死6傷慘劇。

台中地院今開延押庭訊問，法官詢問鄭男若延長羈押有無意見，鄭僅表示「我要出去」，其辯護人請法院斟酌有無具保取代羈押的可能，並提前具狀主張就房屋是否已達燒毀程度、鄭男在警詢時疑受勸誘方式自白而有瑕疵等作爭執。

莊女同樣請求交保，表示她身體已經壞光光，希望回家調養，她並向法官說「我快要死了」請求不要繼續羈押；莊的辯護人說，該案消防火場鑑定、證人作證均已完成，且莊年事已高沒有逃亡可能，加上和被害人、證人屬極端對立狀態，應無串證可能。

莊女最後陳述意見時還說，如果鄭姓房客沒有點火，那什麼事都不會發生，完全是鄭男的問題，鄭也明知樓上都有人住，並激動說「不要把事情通通推到她身上。」