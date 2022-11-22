影／轎車暗夜衝進家具行 駕駛疑找女友頂包警追查

台中市北屯區環中路、大富路的一間家具行在今天凌晨3時許，傳出有一輛轎車衝進店面內，造成店內家具、物品毀損，警方獲報到場時，張姓女子自稱是轎車駕駛，無酒精濃度，但經調閱監視器後發現，駕駛疑為男子，將追查涉案人到案說明。

據查，今天凌晨3時許，北屯區環中路、大富路的一間家具行，被一輛轎車撞破鐵門，撞進店面內，造成店內商品毀損，警方獲報到場後，張姓女子（29歲）留在現場，自稱為該車駕駛人，無酒精濃度。

經警方調閱監視器後發現，當時車內下車的是一名男子，與張女的衣著特徵不符，不排除開車的另有其人，將循線追查涉案人到案說明，若涉及頂替罪，也將依法查辦。

警方調查，全案無人受傷，但涉案轎前車頭及兩側車身受損，被撞進的家具行店家鐵門、門內裝潢與商品毀損。

第五警分局呼籲，用路人駕駛車輛應遵守標誌、標線規定行駛，且勿酒後駕車，以免發生憾事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康