影／又是淡水這社區！搭霸王車持刀割傷運匠 警方不到半小時逮人

新北市有一對年輕夫妻19日從板橋搭計程車返回淡水，卻聲稱皮夾遺失便理直氣壯拒付650元車資，甚至持刀割傷司機手臂，警方獲報後30分鐘就逮到人。巧合的是，相同社區去年也發生過住戶搭霸王車毆打司機成傷的案例。

警方19日深夜11時許，接獲報案趕抵淡水區淡金路38巷，56歲李姓計程車司機氣急敗壞秀出血跡斑斑的手臂割傷，指控被乘客攻擊。員警根據描述，通報線上警網支援攔查，不久即在附近超商發現類似特徵的男女，經司機指認無誤，將人帶回派出所調查。

據了解，同齡28歲的鄭姓男子與李姓妻子，19日晚上到板橋與朋友聚餐喝酒之後，搭計程車返回淡水。李姓司機指控，到達之後鄭男聲稱找不到皮夾、疑似遺落在板橋的餐廳，理直氣壯拒付650元車資。

司機請他找親友幫忙代墊，鄭男即惱羞成怒狠嗆恐嚇，並取出身上的刀械攻擊。但鄭男面對指控全盤否認，主張已經付過車資、沒有持刀傷人或出言恐嚇。

李姓司機氣不過，隨即到醫院驗傷，對鄭男和李女提出詐欺、恐嚇、傷害罪告訴，警方依法受理，警詢後函送士林地檢署偵辦。

無獨有偶，同一條巷內這個崗石城堡外觀的社區，去年10月9日凌晨，也發生1名陳姓計程車司機，從八里搭載1名喝醉酒的24歲劉姓住戶返回，劉男被指控搭霸王車拒付車資，引發爭執之後徒手把司機打到大腿和手肘挫傷、左股骨骨折，警方獲報趕抵逮人。

此案士林地方法院本月14日才剛判決劉男有期徒刑3個月，得易科罰金。陳姓司機則出面投訴媒體指責對方至今沒有道歉賠償。不料事隔5天，相同社區的住戶又被指控搭霸王車攻擊計程車司機成傷。

案發地點在淡水區淡金路某社區前方。記者林昭彰／翻攝

計程車司機指控乘客拒付車資，還亮刀攻擊。警方接獲報案，不到30分鐘就在附近超商找到涉嫌人。記者林昭彰／翻攝

計程車司機（左）報案向警方指控乘客拒付車資，還亮刀攻擊。記者林昭彰／翻攝