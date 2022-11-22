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台64紅牌大重機騎士撞車慘死！前一秒「路燈突熄滅」 網：超級毛

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

台64線快速道路中和路段昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，沒注意前方路況，高速狠撞前方沒開大燈的多元計程車，當場人車噴飛、沒了呼吸心跳，送醫不治。由於計程車沒開燈，引起民眾熱議「不應該」，但有眼尖網友發現，發生車禍前一秒，右邊的路燈竟突然熄滅，直呼「剛好的超級毛」。

警、消昨天晚上10點57分獲報，台64線25.7K往板橋方向發生車禍趕抵，發現紀姓男子（27歲）倒在地上沒了生命跡象，多元計程車陳姓駕駛（37歲）和劉姓乘客（46歲）有多處擦挫傷，立刻將3人送醫救治。紀男傷勢過重，送醫宣告不治，而計程車駕駛和乘客2人無大礙。

警方在現場拍照採證，黑色多元計程車車尾嚴重凹陷，大重機則車頭全毀；初步調查，紀男騎大重機，沒注意路況，超速追撞釀禍，但也發現多元計程車沒開大燈行駛，將依道交條例第42條「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者」，裁罰1200至3600元罰緩。

事後有民眾把行車紀錄器畫面Po上網，引起網友熱議，驚呼「有夠扯...直接爆掉」、「這時速破150了吧」、「好誇張」；詭異的是，有眼尖網友發現，車禍前一刻，右邊的一座路燈也突然「沒有開燈」、熄滅，大喊「剛好的超級毛」、「前一秒路燈熄滅欸，怕爆」、「有點邪啊，右邊路燈先滅了一下」。

台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。圖／取自臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。圖／取自臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
有眼尖網友發現，車禍發生前一秒，右邊路燈不明原因突然熄滅，直呼「剛好的超級毛」。記者翁至成／翻攝
有眼尖網友發現，車禍發生前一秒，右邊路燈不明原因突然熄滅，直呼「剛好的超級毛」。記者翁至成／翻攝

計程車 車禍 重機

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