台64紅牌大重機騎士撞車慘死！前一秒「路燈突熄滅」 網：超級毛

台64線快速道路中和路段昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，沒注意前方路況，高速狠撞前方沒開大燈的多元計程車，當場人車噴飛、沒了呼吸心跳，送醫不治。由於計程車沒開燈，引起民眾熱議「不應該」，但有眼尖網友發現，發生車禍前一秒，右邊的路燈竟突然熄滅，直呼「剛好的超級毛」。

警、消昨天晚上10點57分獲報，台64線25.7K往板橋方向發生車禍趕抵，發現紀姓男子（27歲）倒在地上沒了生命跡象，多元計程車陳姓駕駛（37歲）和劉姓乘客（46歲）有多處擦挫傷，立刻將3人送醫救治。紀男傷勢過重，送醫宣告不治，而計程車駕駛和乘客2人無大礙。

警方在現場拍照採證，黑色多元計程車車尾嚴重凹陷，大重機則車頭全毀；初步調查，紀男騎大重機，沒注意路況，超速追撞釀禍，但也發現多元計程車沒開大燈行駛，將依道交條例第42條「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者」，裁罰1200至3600元罰緩。