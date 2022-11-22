電動機車行倉庫起火 10輛汽機車被燒毀

苗栗縣通霄鎮五南里一間電動機車行倉庫，昨深夜失火，消防局人車獲報到場時，整間鐵皮倉庫已陷入火海，燒毀4輛汽車、6部全新電動車及雜物，現場共出6水線歷經2小時才將火勢完全撲滅，所幸無人傷亡，起火原因及損失金額有待調查。

消防局指出，昨深夜10時左右獲報，台1線139k、 通霄鎮五南里觀音亭對面電動機車行住宅火警，第一輛消防水車抵達時，機車行旁自家車庫全面燃燒，熊熊大火伴隨爆裂聲響，驚動住戶外出探看，鄰居趕緊疏散行動不便的老人家。