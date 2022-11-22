快訊

新竹爆警匪追逐！歹徒車輛失控衝撞住宅 居民驚：槍聲不斷

日本自衛隊「艦娘」吸軍武宅拚招募 國軍想用這招恐層層阻礙

陳時中、黃珊珊爭搶「討厭國民黨」票 對蔣萬安反而有利？

電動機車行倉庫起火 10輛汽機車被燒毀

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮五南里一間電動機車行倉庫，昨深夜失火，消防局人車獲報到場時，整間鐵皮倉庫已陷入火海，燒毀4輛汽車、6部全新電動車及雜物，現場共出6水線歷經2小時才將火勢完全撲滅，所幸無人傷亡，起火原因及損失金額有待調查。

消防局指出，昨深夜10時左右獲報，台1線139k、 通霄鎮五南里觀音亭對面電動機車行住宅火警，第一輛消防水車抵達時，機車行旁自家車庫全面燃燒，熊熊大火伴隨爆裂聲響，驚動住戶外出探看，鄰居趕緊疏散行動不便的老人家。

由於火勢猛烈，陸續出動通霄、苑裡、西湖、後龍、銅鑼等分隊13車、消防人員26人前往搶救，加上夜間水壓不足，一度影響灌救進度，現場共出6條水線，在23時41分撲滅火勢，幸運無人受困和傷亡。

通霄鎮五南里一間電動機車行倉庫，昨深夜失火，燒毀4輛汽車、6部全新電動車及雜物。圖／苗栗縣消防局提供
通霄鎮五南里一間電動機車行倉庫，昨深夜失火，燒毀4輛汽車、6部全新電動車及雜物。圖／苗栗縣消防局提供

電動機車 苗栗縣

延伸閱讀

台北市淨零／蔣萬安：擴建電動機車基礎設施 邁向國際級示範城

台北市淨零／黃珊珊：推動綠色運輸 訂定電動機車八年補助計畫

台北市淨零／陳時中：結合智慧電網 交通領域大幅減碳

寫文批Gogoro將消費者「騙進來再屠宰」 法院判寫手和網路平台要賠

相關新聞

騎RS660高速撞車！重機騎士摔落地送醫亡 運將稱「忘開大燈」

紀姓男子昨天晚上騎義大利Aprilia中量級跑車RS660，行經台64線中和段要回家，高速行駛卻沒注意前方路況，宛如「導...

爸媽爭奪小孩猛拉扯 1月男嬰慘遭酒瓶K頭、晃到腦出血

台中郭姓男子和蕭姓女友同居生下1個多月大男嬰，因蕭不滿收拾郭喝剩的酒瓶起口角，拉扯下不慎掉落砸中兒子，她氣憤要抱小孩離開...

為養羊起口角…房客縱火釀6死 房東羈押自稱「快死了、不要把錯推給她」

台中市興中街7樓住宅3月大火釀6死慘劇，鄭姓房客不滿在房間「養羊」被莊姓女房下通牒搬家，竟氣憤縱火燒死人，而莊堆積巨量雜...

影／行車糾紛變街頭亂鬥 警快打部隊制止兩男都法辦

屏東市廣東路昨下午有五名男子街頭亂鬥，警方獲報出動快打部隊制止，發現衝突竟因行車糾紛引爆，黃姓（男，48歲）小客車駕與與...

加飆股群組賺大錢？ 桃園老翁捧166萬騙行員險血本無歸

桃園市大園區一名6旬老翁在Line群組看到網友張貼投資股票訊息，被穩賺不賠字眼誘惑，昨天經指示到郵局欲匯款166萬元，謊...

債務問題婦人離家出走 暖警即刻救援

46歲黃姓婦人因債務問題心情不佳，昨晚8點多騎乘機車離家出走，並LLNE傳訊息給家人有意輕生後，家人都聯繫不上相當著急，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。