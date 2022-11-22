5年破千案「竊盗剋星」再發威 警員休假見通緝犯行竊當場逮捕

警界人稱「竊盗剋星」的台南永康分局大橋派出所警員劉耿銘又發威。昨天下午休假路過仁德時，瞄到遠處一名躲藏很久的簡姓竊盜通緝犯，一路跟隨至東區裕農路、見通緝犯進入大賣場行竊，呼叫支援當場緝獲送辦，通緝犯不解都跑了這麼久怎麼還會被盯上。

劉耿銘從警近5年期間查獲各類案件近千件。他表示，當時瞥見人群中一名男子，形似30歲簡姓竊盗通緝犯，走近察看確定犯嫌的車輛與樣貌無誤後，考量隻身待人點風險，沒抓到打草驚蛇逃逸可能又要找很久；便自奇美博物館一路尾隨至東區裕農路，見該名通緝犯進入知名賣場，幾分鐘就要離開；立即與支援警力盤查，確認是橋頭地檢所發布竊盜通緝犯無誤，在他的手提袋發現20多條知名品牌牙膏，價值4千3百餘元。

大橋派出所長王棋賝表示，劉耿銘行政警察特考班104年畢業，從警5年期間查獲各類案件近千件，偵辦經驗豐富，擁有過目不忘及調閱監視器的好眼力，曾破獲逾年甚或3年前舊案，同時擁有調閱監視器技能，破獲或發揮為民服務優良事蹟甚多。劉員在今年9月間，即成功在監視器最後畫面地點週遭成功尋獲智能障礙走失女子，獲選警察局當月好人好事事蹟。