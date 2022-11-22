快訊

早晨財經速解讀／國泰金前3季獲利年減 55% 國壽淨值減半 股利跟著砍半？

今節氣「小雪」！6大禁忌勿觸犯 2類人要注意沖煞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎RS660大重機飆台64線高速撞前車 騎士空中翻滾摔地送醫亡

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

紀姓男子昨天晚上騎紅牌大重機、要價逾50萬元的義大利Aprilia RS660，馳騁台64線快速道路中和段，卻沒注意路況，以超高速撞上前方沒開大燈的多元計程車，瞬間白煙狂冒，騎士在空中大翻滾、狠狠重摔落地，當場沒了呼吸心跳，送醫仍亡。驚悚畫面跟著曝光，只見不到一秒鐘的時間，大重機從遠處呼嘯而過，悲劇就發生。

警、消昨天晚上10點57分獲報，台64線25.7K往板橋方向發生車禍趕抵，發現紀姓男子（27歲）倒在地上沒了生命跡象，多元計程車陳姓駕駛（37歲）和劉姓乘客（46歲）則有多處擦挫傷，立刻協助3人送醫救治。紀男傷勢過重，送醫仍宣告不治，而計程車駕駛和乘客2人無大礙。

警方在現場拍照採證，黑色多元計程車車尾嚴重凹陷，大重機則車頭全毀；初步調查，紀男騎大重機，沒注意路況，超速追撞釀禍，但也發現多元計程車沒開大燈行駛，將依道交條例第42條「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者」，裁罰1200至3600元罰緩。

該起死亡車禍，一度造成台64線往板橋方向全線封閉、回堵超過2公里，一小時後才恢復通車。事後有民眾把行車紀錄器畫面Po上網，引起網友熱議，驚呼「有夠扯...直接爆掉」、「這時速破150了吧」、「好誇張」。

台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。圖／取自臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。圖／取自臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
台64線中和段，昨天晚上發生死亡車禍，紀姓男子騎紅牌大重機，高速追撞前方沒開大燈的多元計程車，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝

計程車 重機 車禍

延伸閱讀

影／重機台中路口撞賓士 騎士全身傷零件碎一地

侯友宜車掃板橋樹林 主打浮洲都市計畫

影／北宜BMW轎車「鬼切」超車 害黃牌大重機自撞摔車

影／驚悚畫面曝光！北宜四輪超車 重機急閃自撞

相關新聞

騎RS660大重機飆台64線高速撞前車 騎士空中翻滾摔地送醫亡

紀姓男子昨天晚上騎紅牌大重機、要價逾50萬元的義大利Aprilia RS660，馳騁台64線快速道路中和段，卻沒注意路況...

5年破千案竊盜剋星再發威 休假見通緝犯行竊當場逮捕

警界人稱「竊盗剋星」的台南永康分局大橋派出所警員劉耿銘又發威。昨天下午休假路過仁德時，瞄到遠處一名躲藏很久的簡姓竊盜通緝...

三重中山橋 貨車衝進施工區造成4車追撞、4人送醫

新北市三重區中山橋往新莊方向汽車道，昨晚11時許發生貨車追撞施工中工程車的交通事故，造成4輛車連環撞、4人骨折送醫，直到...

影／重機台中路口撞賓士 騎士全身傷零件碎一地

台中市西區五權西路、忠明南路在今晚發生一起山葉大型重機與賓士GLK碰撞的交通事故，全案造成李姓機車騎士全身有多處擦挫傷，...

影／台中港15貨櫃車擠成一團！司機被猛打斷6根肋骨

台中港貨櫃場今天發生貨櫃車司機排隊糾紛，一對吳姓兄弟檔涉嫌將陳姓司機打到肋骨斷6根，同事不滿趕到現場要討公道，現場15輛...

北市松山區建案活埋26歲工人 勒令停工最重罰30萬

台北市松山區光復南路32巷1-1號今天一處興建中的住宅新建工程，今天下午發生重大工安意外，1名工程人員在開挖時，不慎遭大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。