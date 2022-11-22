騎RS660大重機飆台64線高速撞前車 騎士空中翻滾摔地送醫亡

紀姓男子昨天晚上騎紅牌大重機、要價逾50萬元的義大利Aprilia RS660，馳騁台64線快速道路中和段，卻沒注意路況，以超高速撞上前方沒開大燈的多元計程車，瞬間白煙狂冒，騎士在空中大翻滾、狠狠重摔落地，當場沒了呼吸心跳，送醫仍亡。驚悚畫面跟著曝光，只見不到一秒鐘的時間，大重機從遠處呼嘯而過，悲劇就發生。

警、消昨天晚上10點57分獲報，台64線25.7K往板橋方向發生車禍趕抵，發現紀姓男子（27歲）倒在地上沒了生命跡象，多元計程車陳姓駕駛（37歲）和劉姓乘客（46歲）則有多處擦挫傷，立刻協助3人送醫救治。紀男傷勢過重，送醫仍宣告不治，而計程車駕駛和乘客2人無大礙。

警方在現場拍照採證，黑色多元計程車車尾嚴重凹陷，大重機則車頭全毀；初步調查，紀男騎大重機，沒注意路況，超速追撞釀禍，但也發現多元計程車沒開大燈行駛，將依道交條例第42條「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者」，裁罰1200至3600元罰緩。