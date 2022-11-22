三重中山橋 貨車衝進施工區造成4車追撞、4人送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區中山橋往新莊方向汽車道，昨晚11時許發生貨車追撞施工中工程車的交通事故，造成4輛車連環撞、4人骨折送醫，直到今天凌晨1時20分排除，恢復通車。

據了解，新北市政府養護工程處的外包商，昨晚有2輛工程車停在中山橋上修補車道上的橋梁伸縮縫破損，另1輛工程人員的轎車停在工程車前方。晚間11時13分左右，33歲吳姓司機駕駛滿載舊冰箱的貨車行經工區，未注意前方路況，撞上工程車和正在施工的3名工人。

巨大衝擊力造成4輛車連環撞在一起，3名工人包括43歲和19歲謝男、62歲游男，以及吳姓貨車司機共4人，分別都有骨折和擦挫傷，由救護車送醫急救，暫無生命危險。

肇事司機是否酒駕？施工人員是否做足安全維護措施？尚待警方進一步調查釐清，發生追撞的4輛車稍早於凌晨1時20分已由拖吊車拖離現場，路況排除恢復道路通行。

新北市政府養護工程處包商昨晚在三重區中山橋修補橋梁伸縮縫破損，被1輛貨車衝撞工區，造成4車追撞、4人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市政府養護工程處包商昨晚在三重區中山橋修補橋梁伸縮縫破損，被1輛貨車衝撞工區，造成4車追撞、4人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市政府養護工程處包商昨晚在三重區中山橋修補橋梁伸縮縫破損，被1輛貨車衝撞工區，造成4車追撞、4人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市政府養護工程處包商昨晚在三重區中山橋修補橋梁伸縮縫破損，被1輛貨車衝撞工區，造成4車追撞、4人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市政府養護工程處包商昨晚在三重區中山橋修補橋梁伸縮縫破損，被1輛貨車衝撞工區，造成4車追撞、4人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市政府養護工程處包商昨晚在三重區中山橋修補橋梁伸縮縫破損，被1輛貨車衝撞工區，造成4車追撞、4人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市政府養護工程處包商昨晚在三重區中山橋修補橋梁伸縮縫破損，被1輛貨車衝撞工區，造成4車追撞、4人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市政府養護工程處包商昨晚在三重區中山橋修補橋梁伸縮縫破損，被1輛貨車衝撞工區，造成4車追撞、4人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝

骨折 車道

延伸閱讀

影／國3大溪11車連環追撞車禍 南下封閉早上大塞車

高雄機車騎士碼頭追撞貨櫃車 頭部受傷濺血

影／桃園7旬婦追撞待轉轎車 3車撞成一團 1女頭部受傷

影／台中科大前2機車撞成一團 零件碎裂一地3人骨折受傷

相關新聞

三重中山橋 貨車衝進施工區造成4車追撞、4人送醫

新北市三重區中山橋往新莊方向汽車道，昨晚11時許發生貨車追撞施工中工程車的交通事故，造成4輛車連環撞、4人骨折送醫，直到...

影／重機台中路口撞賓士 騎士全身傷零件碎一地

台中市西區五權西路、忠明南路在今晚發生一起山葉大型重機與賓士GLK碰撞的交通事故，全案造成李姓機車騎士全身有多處擦挫傷，...

影／台中港15貨櫃車擠成一團！司機被猛打斷6根肋骨

台中港貨櫃場今天發生貨櫃車司機排隊糾紛，一對吳姓兄弟檔涉嫌將陳姓司機打到肋骨斷6根，同事不滿趕到現場要討公道，現場15輛...

北市松山區建案活埋26歲工人 勒令停工最重罰30萬

台北市松山區光復南路32巷1-1號今天一處興建中的住宅新建工程，今天下午發生重大工安意外，1名工程人員在開挖時，不慎遭大...

高雄「超狂貪食蛇」紅燈視若無睹 鑽車陣過往人車傻眼

高市鳳山區出現「超狂貪食蛇」，一名機車騎士後方掛載了一長串的資源回收物，16日中午行經建國路和文安南街口，當時路口紅燈，...

台中港貨櫃車排隊糾紛！司機被打斷6節肋骨 現場大混亂

台中港貨櫃場今天發生貨櫃車司機排隊糾紛，一對吳姓兄弟檔涉嫌將陳姓司機打到肋骨斷6根，同事不滿趕到現場要討公道，現場15輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。