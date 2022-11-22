三重中山橋 貨車衝進施工區造成4車追撞、4人送醫
新北市三重區中山橋往新莊方向汽車道，昨晚11時許發生貨車追撞施工中工程車的交通事故，造成4輛車連環撞、4人骨折送醫，直到今天凌晨1時20分排除，恢復通車。
據了解，新北市政府養護工程處的外包商，昨晚有2輛工程車停在中山橋上修補車道上的橋梁伸縮縫破損，另1輛工程人員的轎車停在工程車前方。晚間11時13分左右，33歲吳姓司機駕駛滿載舊冰箱的貨車行經工區，未注意前方路況，撞上工程車和正在施工的3名工人。
巨大衝擊力造成4輛車連環撞在一起，3名工人包括43歲和19歲謝男、62歲游男，以及吳姓貨車司機共4人，分別都有骨折和擦挫傷，由救護車送醫急救，暫無生命危險。
肇事司機是否酒駕？施工人員是否做足安全維護措施？尚待警方進一步調查釐清，發生追撞的4輛車稍早於凌晨1時20分已由拖吊車拖離現場，路況排除恢復道路通行。
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