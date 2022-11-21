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影／重機台中路口撞賓士 騎士全身傷零件碎一地

聯合報／ 記者陳宏睿曾健祐／台中即時報導

台中市西區五權西路、忠明南路在今晚發生一起山葉大型重機與賓士GLK碰撞的交通事故，全案造成李姓機車騎士全身有多處擦挫傷，但無生命危險，雙方都無酒精濃度，初判是賓士車搶快左轉釀禍，詳細肇事原因，仍待後續釐清。

第一警分局在今晚6時許獲報，西區五權西路、忠明南路發生一起賓士與山葉大型重機的交通事故，造成李姓機車騎士手腳有擦挫傷送醫，雙方都無酒精濃度，大重機車頭毀損、零件散落一地，賓士車則是右前車身有毀損。

經查，紀姓男子（44歲）駕駛新車要價269萬元的賓士GLK350，在今晚6時許，開車由大忠南街方向，沿五權西路行駛，欲左轉忠明南路往存中街方向行駛，當時李姓男子（24歲）騎乘新車要價25.8萬元的Yamaha MT 03大重機，則是行駛在紀車的對向車道。

紀男疑在未等候左轉燈亮起時，即搶快左轉，造成當時對向騎大重機的李姓男子反應不及撞上，台中市第一警分局交通分隊已到場調查，詳細的案發原因，將有待交大事故組後續釐清。

第一警分局呼籲，用路人行駛時應注意周遭狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍發生。

台中市西區忠明南路、五權西路在今晚6時許，發生一起賓士車與山葉大重機的交通事故，造成一人受傷。記者曾健祐／攝影
台中市西區忠明南路、五權西路在今晚6時許，發生一起賓士車與山葉大重機的交通事故，造成一人受傷。記者曾健祐／攝影
台中市西區忠明南路、五權西路在今晚6時許，發生一起賓士車與山葉大重機的交通事故，造成一人受傷。記者曾健祐／攝影
台中市西區忠明南路、五權西路在今晚6時許，發生一起賓士車與山葉大重機的交通事故，造成一人受傷。記者曾健祐／攝影

重機 機車騎士 車禍

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