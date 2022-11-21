影／台中港15貨櫃車擠成一團！司機被猛打斷6根肋骨

台中港貨櫃場今天發生貨櫃車司機排隊糾紛，一對吳姓兄弟檔涉嫌將陳姓司機打到肋骨斷6根，同事不滿趕到現場要討公道，現場15輛貨櫃車擠成一團，現場一度混亂；吳姓司機後來也就醫；打人畫面中，可看到兄弟檔打人，另一人腳猛踹，過程兇狠，可能就是造成被害人斷6根肋骨原因。

據了解，吳姓兄弟與57歲陳男因貨櫃車排隊起口角，陳男下車，被對方徒手打傷，送醫治療，53歲吳姓司機後來也就醫，57歲陳男今天中午12點18分送到醫院時，意識清楚，左側肋骨7、8、9、10、11、12共6節肋骨骨折，目前收住普通病房進行治療。

有人PO出糾紛過程畫面顯示，吳姓兄弟拉住陳姓司機後，一人抱住被害人，另一人猛打被害人頭部和背部，被害人痛苦倒地後，又被猛踹。

台中港務警察總隊表示，今天上午11點，台中港務警察總隊北突堤中隊接獲報案，在台中港中國貨櫃場發生民眾遭毆打，員警到場時，雙方當事人已離開，一名傷者被送到醫院，員警即積極釐清事發原因，初步查出是貨櫃車排隊糾紛，警方已鎖定二名當事人身分，全案依傷害案件偵辦中。