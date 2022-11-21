北市松山區建案活埋26歲工人 勒令停工最重罰30萬

台北市松山區光復南路32巷1-1號今天一處興建中的住宅新建工程，今天下午發生重大工安意外，1名工程人員在開挖時，不慎遭大量土石重壓，救出時已無呼吸心掉，並且送醫後不治。北市勞動局勞動檢查處今天也到現場勞檢，發現工地開挖時，未確定地質穩定性，才導致土石崩落，目前已經勒令停工，並且最高將開罰30萬元。

北市勞動局勞檢處主秘康水順表示，這名不幸發生工安意外的工人為26歲，後續勞動局重建處會慰問災損家屬，也會協助請領勞動局的職災慰問金。