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北市松山區建案活埋26歲工人 勒令停工最重罰30萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市松山區光復南路32巷1-1號今天一處興建中的住宅新建工程，今天下午發生重大工安意外，1名工程人員在開挖時，不慎遭大量土石重壓，救出時已無呼吸心掉，並且送醫後不治。北市勞動局勞動檢查處今天也到現場勞檢，發現工地開挖時，未確定地質穩定性，才導致土石崩落，目前已經勒令停工，並且最高將開罰30萬元。

北市勞動局勞檢處主秘康水順表示，這名不幸發生工安意外的工人為26歲，後續勞動局重建處會慰問災損家屬，也會協助請領勞動局的職災慰問金。

至於工地安全問題，康水順說，目前勞動局已經勒令工地停工，後續需提送復工計畫書審查，並且勞檢處到現場勘查後，確認安全無虞，才能恢復施工，勞動局也會依照「職業安全衛生法」，須由專任工程人員或委由職業技師確認安全性，違者最高開罰30萬元。

台北市光復南路一處新建住宅工程傳出工安事件，一名工人疑遭土方壓住，傷重不治。記者蕭雅娟/翻攝
台北市光復南路一處新建住宅工程傳出工安事件，一名工人疑遭土方壓住，傷重不治。記者蕭雅娟/翻攝

勞檢 北市 工安

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