台南應用科大學生圖書館墜地 無呼吸心跳送醫急救中
台南應用科技大學圖書館傍晚傳出有學生墜樓，台南市消防局獲報派救護車到場，發現墜樓學生已無呼吸心跳，實施心肺復甦術並送醫急救中；初步了解是一名大三男學生，為何會自圖書館高處墜落原因還待調查。
校方人員表示，路過學生發現有人墜樓立即打119並通報校方報案，初步了解墜樓的是一名去年休學、今年復學的大三學生；調閱圖書館監視器確認他一個人獨自走到圖書館7樓，但為何掉落地面仍待進一步調查。
校方表示，事發後立即派員跟隨救護車到醫院協助，目前人還在醫院未回報，校方也通知家屬及校安中心、台南市意外事故緊急通報小組。
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