高雄「超狂貪食蛇」紅燈視若無睹 鑽車陣過往人車傻眼

高市鳳山區出現「超狂貪食蛇」，一名機車騎士後方掛載了一長串的資源回收物，16日中午行經建國路和文安南街口，當時路口紅燈，只見騎士視若無睹，巧妙地鑽在汽機車縫隙，繞過車陣，直接闖紅燈，揚長而去，讓往來人車看傻眼，警方指出，騎士已違反3項交通違規，若有人檢舉將開罰。

「社會事新聞影音」Line群組，今天下午貼出一則「超狂貪食蛇真實版」影片，影片中顯示，16日12時許，在鳳山建國路三段與文安南街路口，有汽機車在路口停等紅燈，後來出現一輛機車騎士，後方掛載一長串的資源回收物。

載回收物的機車騎士未停等紅燈，反而先從一輛汽車的前方繞過後，從汽機車縫隙鑽至機車陣前方，直接闖越紅燈，揚長而去，留下看傻眼的汽機車車主。

轄區鳳山警分局警方指出，影片中顯示，機車騎士未依規定變換車道又闖紅燈，且機車後方違規載運太多物品，檢視違規事證，可依道路交通管理處罰條例第31條5項機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人300元以上600元以罰鍰。

警方並指出，騎士行為也違反道交條例第48條第1項第2款汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示，處600以上1800元以下罰鍰；第53條汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處1800元以上5400元以下罰鍰。