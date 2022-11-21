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彰化通報毀損偷竊競選廣告物64件 男子無聊亂塗鴉處罰金5千
彰化縣伸港鄉代候選人曾正安、伸港鄉長候選人曾國貴的競選廣告物被亂塗鴉破壞，曾正安認為是有心人士之作，不過檢警查出是雲林縣張姓男子所為，張男說是無聊才亂塗鴉，彰化地方法院依毀損罪將他判處罰金5千元。
選舉期間檢警接到不少破壞競選廣告物的報案，不過破壞的理由天差地別，有民眾認為選舉廣告旗幟擋到道路視線氣得拔掉選舉旗幟，北彰化還有選民認為候選人很美，拆了廣告帶回來收藏，差點被當竊賊報警處理，也有農民偷帆布競選廣告回家曬蒜頭，也被候選人通報失竊查辦。
彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒說，選舉期間目前共接獲64件通報毀損、失竊競選廣告物，有的報案候選人認為是遭惡意破壞，其中有15件列為選偵案件，14件列為選他、選察35件，部分候選人發現破壞者是農民等，非惡性破壞並未提告。
不過伸港鄉代候選人曾正安今年9月發現他的多面競選看板、布條不是被亂塗就是被燒黑，認為是有心人士所為氣得報警，後來查出是來自雲林縣的26歲張姓工人因無聊隨意塗鴉破壞，張男不只破壞曾正安的看板，也在伸港鄉長候選人曾國貴的競選布條上臉部塗鴉，彰化地方法院依毀損罪將張男判處5千元罰金。
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