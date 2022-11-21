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2少年台鐵月台「跳軌」嬉鬧慘了 目睹乘客傻眼：一點都不好玩

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

兩名少年在台鐵百福車站從月台跳入鐵軌，友人還在月台拍攝畫面。其他乘客拍下照片上傳臉書，貼文「不要拿生命來開玩笑，這一點都不好玩。」鐵路警察今天表示，已掌握2名少年身分，認定違法法事實後，依鐵路法可處1萬元到5萬元罰鍰。

一名網友昨天上傳一張照片到「百福社區好厝邊」社團，表示在百福車站下車後，看到月台上有一群年輕人，其中有人跳下月台，跑到對面月台後，又穿越軌道跑回來。

其他乘客目睹他們嬉鬧「一陣傻眼」，後來又有2個男生跳下軌道，在月台的朋友邊笑邊拿手機拍攝，「難道就沒有一個人知道這是危險的事嗎？」

貼文者說，當時太傻眼了，沒想到要喝斥他們，麻煩看到照片，認識他們的人，或者當事人看到，請不要拿生命開玩笑，這一點都不好玩。

鐵路警察局台北分局七堵派出所副所長林俊宏說，這是發生在19日的事情，已查出當事人身分。鐵路法第57條第2項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所。兩名少年違法行為，依同法得處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

兩名少年在台鐵百福車站從月台跳入鐵軌，有乘客拍下照片上傳臉書，貼文「不要拿生命來開玩笑，這一點都不好玩。」圖／取自臉書「百福社區好厝邊」社團
兩名少年在台鐵百福車站從月台跳入鐵軌，有乘客拍下照片上傳臉書，貼文「不要拿生命來開玩笑，這一點都不好玩。」圖／取自臉書「百福社區好厝邊」社團

警察 台鐵

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