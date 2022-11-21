2少年台鐵月台「跳軌」嬉鬧慘了 目睹乘客傻眼：一點都不好玩

兩名少年在台鐵百福車站從月台跳入鐵軌，友人還在月台拍攝畫面。其他乘客拍下照片上傳臉書，貼文「不要拿生命來開玩笑，這一點都不好玩。」鐵路警察今天表示，已掌握2名少年身分，認定違法法事實後，依鐵路法可處1萬元到5萬元罰鍰。

一名網友昨天上傳一張照片到「百福社區好厝邊」社團，表示在百福車站下車後，看到月台上有一群年輕人，其中有人跳下月台，跑到對面月台後，又穿越軌道跑回來。

其他乘客目睹他們嬉鬧「一陣傻眼」，後來又有2個男生跳下軌道，在月台的朋友邊笑邊拿手機拍攝，「難道就沒有一個人知道這是危險的事嗎？」

貼文者說，當時太傻眼了，沒想到要喝斥他們，麻煩看到照片，認識他們的人，或者當事人看到，請不要拿生命開玩笑，這一點都不好玩。