聽新聞
test
0:00 / 0:00
女子翻越護欄跳基隆港疑尋短 「只1秒」他來不及阻止
一名中年女子今天下午在基隆港小艇碼頭落水，有人目擊她快速翻越護欄並掉入水中。消防人員獲報到場，將她救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。女子身分和落水原因待警方調查。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午1點58分接獲報案，小艇碼頭有人落水，隨即派員前往救援，並通知基隆港警、消也到場。
消防人員從海洋廣場架梯到水面，兩名隊員下水將女子拉起，救上海洋廣場時已無意識，無呼吸、心跳，馬上送醫。落水女子身上有背個側背包，警方查看背包內有個皮夾，裡面有張蔡姓婦人的證件。
許姓男子目睹女子落水，他說，女子翻越護欄的速度很快，「1秒而已」。他把救生圈丟到水面，但落水女子似乎缺乏求生意志，並沒有去抱救生圈的動作。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言