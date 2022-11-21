快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子翻越護欄跳基隆港疑尋短 「只1秒」他來不及阻止

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

一名中年女子今天下午在基隆港小艇碼頭落水，有人目擊她快速翻越護欄並掉入水中。消防人員獲報到場，將她救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。女子身分和落水原因待警方調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午1點58分接獲報案，小艇碼頭有人落水，隨即派員前往救援，並通知基隆港警、消也到場。

消防人員從海洋廣場架梯到水面，兩名隊員下水將女子拉起，救上海洋廣場時已無意識，無呼吸、心跳，馬上送醫。落水女子身上有背個側背包，警方查看背包內有個皮夾，裡面有張蔡姓婦人的證件。

許姓男子目睹女子落水，他說，女子翻越護欄的速度很快，「1秒而已」。他把救生圈丟到水面，但落水女子似乎缺乏求生意志，並沒有去抱救生圈的動作。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

一名女子今天下午在基隆港小艇碼頭落水，消防人員將她救上海洋廣場時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／攝影
一名女子今天下午在基隆港小艇碼頭落水，消防人員將她救上海洋廣場時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／攝影
一名女子今天下午在基隆港小艇碼頭落水，消防人員將她救上海洋廣場時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／攝影
一名女子今天下午在基隆港小艇碼頭落水，消防人員將她救上海洋廣場時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／攝影
一名女子今天下午在基隆港小艇碼頭落水，消防人員將她救上海洋廣場時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／攝影
一名女子今天下午在基隆港小艇碼頭落水，消防人員將她救上海洋廣場時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／攝影
一名女子今天下午在基隆港小艇碼頭落水，消防人員將她救上海洋廣場時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／攝影
一名女子今天下午在基隆港小艇碼頭落水，消防人員將她救上海洋廣場時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／攝影

基隆港

延伸閱讀

影／驚悚畫面曝光！北宜四輪超車 重機急閃自撞

影／台南永康科工區滯洪池雙屍命案 警方懷疑夫妻尋短

保時捷911高速公路撞護欄 敞篷頂未關「駕駛斷頭」氣絕亡

本月初才牽新機車 18歲騎士台南龍崎182線道自撞不治

相關新聞

2少年台鐵月台「跳軌」嬉鬧慘了 目睹乘客傻眼：一點都不好玩

兩名少年在台鐵百福車站從月台跳入鐵軌，友人還在月台拍攝畫面。其他乘客拍下照片上傳臉書，貼文「不要拿生命來開玩笑，這一點都...

北市新建住宅工地 土方活埋工人送醫急救不治

台北市光復南路32巷口的新建住宅工程，今天下午2時許，傳出工安事件，26歲江姓工人在地下1樓施工時，因腳踩的地下1樓PC板鬆動下陷，直接掉進...

瑞芳擋土牆施工 男子在3樓高度疑未站穩墜地 送醫不治

劉姓男子今天在新北市瑞芳區一處擋土牆工地，從約3樓高的位置墜落地面，送醫不治。警方獲報封鎖現場採證，報請檢方相驗，調查事...

懷疑妻子外遇 清潔隊班長險以毛巾勒死妻判5年2月

51歲吳姓男子今年6月底因懷疑妻子外遇，先持刀恐嚇妻子「要殺你啊」，接著又以毛巾勒住妻子頸部，使妻子失去意識癱在地上抽搐...

國道1民雄北上不明原因車禍 白轎車頭全毀駕駛送醫

國道1嘉義民雄交流道北上258.3公里處，今天下午1點46分一輛白色轎車，不明原因發生車禍，車頭到副駕駛座車門全毀，警消...

彰化通報毀損偷竊競選廣告物64件 男子無聊亂塗鴉處罰金5千

彰化縣伸港鄉代候選人曾正安、伸港鄉長候選人曾國貴的競選廣告物被亂塗鴉破壞，曾正安認為是有心人士之作，不過檢警查出是雲林縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。