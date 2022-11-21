女子翻越護欄跳基隆港疑尋短 「只1秒」他來不及阻止

一名中年女子今天下午在基隆港小艇碼頭落水，有人目擊她快速翻越護欄並掉入水中。消防人員獲報到場，將她救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。女子身分和落水原因待警方調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午1點58分接獲報案，小艇碼頭有人落水，隨即派員前往救援，並通知基隆港警、消也到場。

消防人員從海洋廣場架梯到水面，兩名隊員下水將女子拉起，救上海洋廣場時已無意識，無呼吸、心跳，馬上送醫。落水女子身上有背個側背包，警方查看背包內有個皮夾，裡面有張蔡姓婦人的證件。

許姓男子目睹女子落水，他說，女子翻越護欄的速度很快，「1秒而已」。他把救生圈丟到水面，但落水女子似乎缺乏求生意志，並沒有去抱救生圈的動作。