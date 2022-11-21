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宮廟「寄生」公寓頂樓 住戶被香燻3年 提告成功請走

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄三民區一間超過40年的老公寓，因為漏水在頂樓興建兩棟鐵皮增建物，結果5樓林姓住戶占用後在裡面成立道教宮廟，宛如「寄生」在公寓頂樓，4樓住戶長期受檀香及法會等活動困擾，害得身體憋出病來，提告要求林姓住戶遷走道壇，高雄地院審理後，認為林沒提出使用權來源，判要把宮廟遷出，並賠償4樓住戶1萬多元。

林姓住戶居住在這間公寓5樓，提告的吳姓、陳姓住戶則是4樓住戶。吳男等人主張，5樓林姓住戶從2006年起，先佔用其中一間增建物，6年前又把另一間增建物占為己用，3年前她成立道教宮廟，隨即將該廟設在增建物內，在頂樓不定期舉辦法會、科儀等宗教活動。

由於宮廟需要燃香、祭祀，吳姓、陳姓住戶長期忍後頂樓燒金紙的煙味，加上信徒頻繁進出頂樓，害他們身體都出現心悸、呼吸困難、全身性蕁麻疹等症狀，嚴重影響居家生活與安寧。

兩人隱忍多年後不再忍讓，提告要求該廟遷出公寓頂樓，另根據就醫醫藥費、精神慰撫金等，合計向對方求償80萬元。

但成立宮廟的林姓住戶反駁，稱她入住時曾邀請對方參加中元普度，因為活動費用問題兩邊才會交惡；她使用頂樓增建物都有經過屋主同意，還有繳交水電費，並沒有無權占用兩棟鐵皮屋，何況平時只有舉辦活動、聚會才會使用，金紙也不是天天燒，只有節慶、科儀才會燒。

雄院法官審理時，傳喚兩名興建頂樓鐵皮屋的黃姓、陳姓前屋主作證，黃女稱建商交屋時，有口頭告知頂樓是給5樓使用，只需要留空間給其他住戶曬衣服，是後來發現屋內會漏水，才會在頂樓興建鐵皮；陳姓前屋主也稱當時是漏水，才會自己出錢加蓋，平時也沒也在使用。

法官綜合前屋主等證詞，認為頂樓兩處鐵皮，當時興建是為了防止漏水，並沒有取得全體住戶同意，讓兩處增建鐵皮可以交給5樓住戶使用；5樓林姓住戶因提不出使用權源，因此認為她無權使用頂樓兩處增建物，林應遷出兩處增建物，交還給公寓住戶。

另外，陳姓、吳姓屋主主張頂樓燒金紙造成身體不適及不當得利等求償，法官認為頂樓平台是開放空間，身體異狀不能證明與焚燒金紙、藥草有關，侵害其健康權尚難採認；不當得利部分經法官依持分計算後，林姓住戶僅須賠1萬494元。可上訴。

高雄三民區一家宮廟設在公寓頂樓，住戶忍受三年提告，成功請走祭壇。翻攝自宮廟臉書
高雄三民區一家宮廟設在公寓頂樓，住戶忍受三年提告，成功請走祭壇。翻攝自宮廟臉書
高雄三民區一家宮廟設在公寓頂樓，住戶忍受三年提告，成功請走祭壇。翻攝自Google Map
高雄三民區一家宮廟設在公寓頂樓，住戶忍受三年提告，成功請走祭壇。翻攝自Google Map

公寓 金紙

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