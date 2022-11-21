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淡水粗工偷竊40萬電纜線賤賣2萬元 落網早已花光
新北市1名鄭姓粗工日前潛入淡水區某建築工地竊取電纜線，警方調閱監視器循線調查，13日持拘票將他逮捕歸案，鄭嫌坦承行竊，但已將價值40萬元的電纜線賤賣2萬元，錢早已花光，警詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。
鄭嫌是在上個月28日凌晨3時許，騎乘機車到淡水區淡金路，潛入某建築工地偷走7綑電纜線，短短不到3分鐘的時間，徒手搬運放在機車腳踏墊上，隨即揚長而去。監視器拍到似乎是2人共同行竊。
天亮之後工地李姓負責人發現遭竊，向警方報案，指稱損失電纜線總長約100公尺，價值近40萬元。警方調閱監視器及深入查訪，鎖定38歲鄭姓男子涉有重嫌，13日下午持士林地檢署核發的拘票將他拘提到案。
鄭嫌坦承不諱，但偷來的電纜賤賣2萬元早已花用殆盡，警方將擴大追查是否涉及其他竊案，並持續追緝另一名共犯到案，全案依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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