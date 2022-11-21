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法籍男酒後找嘸愛車 大園警秀流利英文尋獲送回家

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

新北市一名法籍男子昨晚開車到桃園市大園區找朋友聚餐，酒後微醺要離開時卻忘記車輛停放位置；警方獲報後將他帶回關心，透過車牌號追蹤迅速找到他愛車，並幫忙叫計程車順利返家，讓金男大讚台灣警察人情味。

大園警分局大園派出所昨天晚上11時許接獲轄內超商店員報案，稱有一名外籍男子在店門口比手畫腳、神情慌張，疑似需要協助，但因男子有點微醺，說話還帶有口音，無法溝通。

警員嚴至新、蘇柏魁獲報到場，將男子帶回安撫情緒，並由值班警員邱重霖以流利的英文與男子交談，得知他是從新北市開車來桃園大園地區找朋友聚餐，但因為對環境不熟，加上喝酒後昏昏沉沉，忘了車輛停放位置，沿途搜尋未果不知該如何是好，只好到超商求助。

員警隨後利用車牌號碼，調閱金男車輛行車軌跡，根據他描述停放路口的地形位置，總算在一間小吃店旁空地找到男子愛車，但因他喝酒，員警便幫忙叫計程車送他返家，讓金男大讚警方的高效率及熱心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北法籍金姓男子昨晚酒醉找不到車，大園派出所員警英文流利，一番溝通後很快尋獲，並替他叫車回家。記者楊湛華／翻攝
新北法籍金姓男子昨晚酒醉找不到車，大園派出所員警英文流利，一番溝通後很快尋獲，並替他叫車回家。記者楊湛華／翻攝

桃園 計程車

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