影／股市低迷投資比特幣大賺？台中男要匯30萬警來勸

台中市六旬陳姓男子在17日聽信詐騙集團投資比特幣的話術，要到銀行匯款30萬元，還聽從歹徒指示，向行員佯稱是用途是「房屋修繕」，但行員發現帳戶資金有異常，通報警方到場阻詐，才保住陳血汗錢。

第二分局立人所在17日上午10時許，接獲台新銀行民權分行行員報案，稱陳姓男子（60歲）欲匯款現金30萬元，表示要房屋修繕使用，但查詢匯款帳戶的當日金流異常、款項大多匯到國外，告知陳男此狀況，陳男才跟行員坦承該筆金錢是要用來投資比特幣用途，行員察覺有異報警。

警員李哲瑋、黃晟瑋到場後，陳男表示，近日在Youtube廣告，看到名叫「蔣明誠」老師教投資，後來加入一個Line群組，該名老師在群組聲稱現在台灣股市低迷，慫恿網友投資比特幣，還提供BTMIN GT交易平台，要求他至銀行匯款30萬元。

陳男還說，對方要求他把投資的錢匯到指定私人帳戶，還提醒臨櫃匯款時，不可告訴行員是要投資比特幣，要改用修繕房屋之名義。

警方一聽，判斷是常見的投資詐騙手法，告知陳男，全球第二大的虛擬貨幣交易所才近日才爆周轉不靈，導致虛擬貨幣崩跌，台灣也有很多人受害，對不熟悉的投資應該謹慎，且虛擬貨幣投資詐騙，更是詐騙集團最愛使用的詐騙類型，陳男在聽完警方的耐心勸說後，打消匯款念頭。