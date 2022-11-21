快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／股市低迷投資比特幣大賺？台中男要匯30萬警來勸

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬陳姓男子在17日聽信詐騙集團投資比特幣的話術，要到銀行匯款30萬元，還聽從歹徒指示，向行員佯稱是用途是「房屋修繕」，但行員發現帳戶資金有異常，通報警方到場阻詐，才保住陳血汗錢。

第二分局立人所在17日上午10時許，接獲台新銀行民權分行行員報案，稱陳姓男子（60歲）欲匯款現金30萬元，表示要房屋修繕使用，但查詢匯款帳戶的當日金流異常、款項大多匯到國外，告知陳男此狀況，陳男才跟行員坦承該筆金錢是要用來投資比特幣用途，行員察覺有異報警。

警員李哲瑋、黃晟瑋到場後，陳男表示，近日在Youtube廣告，看到名叫「蔣明誠」老師教投資，後來加入一個Line群組，該名老師在群組聲稱現在台灣股市低迷，慫恿網友投資比特幣，還提供BTMIN GT交易平台，要求他至銀行匯款30萬元。

陳男還說，對方要求他把投資的錢匯到指定私人帳戶，還提醒臨櫃匯款時，不可告訴行員是要投資比特幣，要改用修繕房屋之名義。

警方一聽，判斷是常見的投資詐騙手法，告知陳男，全球第二大的虛擬貨幣交易所才近日才爆周轉不靈，導致虛擬貨幣崩跌，台灣也有很多人受害，對不熟悉的投資應該謹慎，且虛擬貨幣投資詐騙，更是詐騙集團最愛使用的詐騙類型，陳男在聽完警方的耐心勸說後，打消匯款念頭。

第二警分局長陳家銘提醒，投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團圈套，民眾若有疑問，請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提、匯款，以免誤入陷阱平白遭受損失。

台中市陳姓男子誤信歹徒投資比特幣詐騙話術，17日要匯款30萬元到指定帳戶，幸好行員、警員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市陳姓男子誤信歹徒投資比特幣詐騙話術，17日要匯款30萬元到指定帳戶，幸好行員、警員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市陳姓男子誤信歹徒投資比特幣詐騙話術，17日要匯款30萬元到指定帳戶，幸好行員、警員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市陳姓男子誤信歹徒投資比特幣詐騙話術，17日要匯款30萬元到指定帳戶，幸好行員、警員聯手阻詐。圖／第二警分局提供

詐騙集團 比特幣 虛擬貨幣

延伸閱讀

影／無照男迴轉撞27萬川崎重機 妙齡女騎士全身傷送醫

無畏FTX風暴延燒！比特幣本周漲約3% 表現勝過全球股市

影／喵星人困引擎蓋叫2天 警民聯手展開搶救計畫

影／「警察只有夜間抓酒駕」觀念是錯的！ 中警拂曉抓2人送辦

相關新聞

2少年台鐵月台「跳軌」嬉鬧慘了 目睹乘客傻眼：一點都不好玩

兩名少年在台鐵百福車站從月台跳入鐵軌，友人還在月台拍攝畫面。其他乘客拍下照片上傳臉書，貼文「不要拿生命來開玩笑，這一點都...

北市新建住宅工地 土方活埋工人送醫急救不治

台北市光復南路32巷口的新建住宅工程，今天下午2時許，傳出工安事件，26歲江姓工人在地下1樓施工時，因腳踩的地下1樓PC板鬆動下陷，直接掉進...

瑞芳擋土牆施工 男子在3樓高度疑未站穩墜地 送醫不治

劉姓男子今天在新北市瑞芳區一處擋土牆工地，從約3樓高的位置墜落地面，送醫不治。警方獲報封鎖現場採證，報請檢方相驗，調查事...

懷疑妻子外遇 清潔隊班長險以毛巾勒死妻判5年2月

51歲吳姓男子今年6月底因懷疑妻子外遇，先持刀恐嚇妻子「要殺你啊」，接著又以毛巾勒住妻子頸部，使妻子失去意識癱在地上抽搐...

國道1民雄北上不明原因車禍 白轎車頭全毀駕駛送醫

國道1嘉義民雄交流道北上258.3公里處，今天下午1點46分一輛白色轎車，不明原因發生車禍，車頭到副駕駛座車門全毀，警消...

彰化通報毀損偷竊競選廣告物64件 男子無聊亂塗鴉處罰金5千

彰化縣伸港鄉代候選人曾正安、伸港鄉長候選人曾國貴的競選廣告物被亂塗鴉破壞，曾正安認為是有心人士之作，不過檢警查出是雲林縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。