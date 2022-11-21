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台中轎車未禮讓撞機車 騎士安全帽砸車 5人亂鬥

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區山西路、遼陽一街在今早發生打架糾紛，起因是林姓機車騎士遭余姓男子的轎車撞上，林拿安全帽砸轎車引擎蓋，余等車上4人下車理論，爆發肢體衝突，當時在拜票的平和里長林煜舜看到報警，也上前勸架，警方到場後將5人帶回送辦。

據查，余姓男子（26歲）在今年上午9時許，開車載3名友人沿北屯區山西路行駛，行經遼陽一街時要右轉，但疑未注意到右側有林姓機車騎士要直行，雙方在路口發生碰撞，林被撞後，十分生氣，拿著安全帽砸轎車引擎蓋、大聲咆哮，余等車內4人見狀後，也下車理論，雙方爆發肢體衝突。

當時平和里長林煜舜在附近拜票，看到車禍、雙方衝突後，也趕緊報警，上前勸架，林在案發後在臉書留言，第一時間拉開雙方，努力壓制現場衝突，「經過此事件後，想要來學防身術了」。

第五警分局文昌所獲報到場，將涉案林、余等5人帶回，全案將依毀損、妨害秩序、傷害等罪送辦。

台中市北屯區山西路今早發生車禍，雙方衍生肢體衝突，里長林煜舜到場勸架。圖／摘自林煜舜臉書
台中市北屯區山西路今早發生車禍，雙方衍生肢體衝突，里長林煜舜到場勸架。圖／摘自林煜舜臉書

機車騎士 拜票 車禍

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