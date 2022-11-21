聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中轎車未禮讓撞機車 騎士安全帽砸車 5人亂鬥
台中市北屯區山西路、遼陽一街在今早發生打架糾紛，起因是林姓機車騎士遭余姓男子的轎車撞上，林拿安全帽砸轎車引擎蓋，余等車上4人下車理論，爆發肢體衝突，當時在拜票的平和里長林煜舜看到報警，也上前勸架，警方到場後將5人帶回送辦。
據查，余姓男子（26歲）在今年上午9時許，開車載3名友人沿北屯區山西路行駛，行經遼陽一街時要右轉，但疑未注意到右側有林姓機車騎士要直行，雙方在路口發生碰撞，林被撞後，十分生氣，拿著安全帽砸轎車引擎蓋、大聲咆哮，余等車內4人見狀後，也下車理論，雙方爆發肢體衝突。
當時平和里長林煜舜在附近拜票，看到車禍、雙方衝突後，也趕緊報警，上前勸架，林在案發後在臉書留言，第一時間拉開雙方，努力壓制現場衝突，「經過此事件後，想要來學防身術了」。
第五警分局文昌所獲報到場，將涉案林、余等5人帶回，全案將依毀損、妨害秩序、傷害等罪送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言