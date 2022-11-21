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高雄警與姐暖送雞腿便當 說服80歲迷途婦返家

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高市80歲老婦日前被發現騎乘腳踏車，跌坐在梓官區一處車道，告知警自己是因尚未進食沒力氣，拒絕回家或提供家人聯絡資訊，警無奈只好先送老婦到廟裡休息，並給他一個雞腿便當，後來再度回廟確認老婦仍虛弱，持續耐心溝通，終於讓家屬接回老婦。

岡山分局梓官分駐所17日11時40分許接獲報案，在大舍東路上有一位疑似迷途的80歲王姓老婦，員警到場了解，王婦表示自己只是還沒吃飯沒力氣，數度表示自己知道回家的路、是警方搞錯方向了，拒絕員警幫忙叫救護車、用警車送回，也不願提供家人聯絡資訊。

當警方設想該如何協助王婦，現場一名李姓員警的大姐恰巧經過，熱心將剛買好的雞腿便當送給王婦充飢，警再將王婦攙扶至附近廟裡休息，叮嚀他務必進食補充體力後再騎車返家。

員警不放心王婦情況，下午13時許回到廟裡查看，發現王婦仍坐在廟裡，雖用餐完畢卻不見體力恢復，甚至誤認返家方向，只好持續耐心溝通，終於讓王婦說出家人電話，順利連絡上王婦家屬，家屬表示王婦多年前發生車禍腦部損傷，加上年事已高，失去方向感，幸有熱心員警兩度關切，才能助他平安返家，不斷向員警道謝。

岡山分局呼籲，家中如有無法自理生活或年事已高、記憶力不佳的親友，可至社會局網站長青綜合服務中心或透過警勤區員警申請「安心手鍊」，將記載家屬聯絡資訊的掛飾配戴在身上；若不慎走失，配有安心手鍊能讓處理人員第一時間掌握情況，以利提供相關協助。

梓官分駐所員警兩度關切王婦狀況，終協助王婦平安回家。記者林品君／翻攝
梓官分駐所員警兩度關切王婦狀況，終協助王婦平安回家。記者林品君／翻攝
李姓員警大姐熱心提供自己買的雞腿便當給王姓老婦充飢。記者林品君／翻攝
李姓員警大姐熱心提供自己買的雞腿便當給王姓老婦充飢。記者林品君／翻攝

岡山 便當 腳踏車

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