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影／白目黑衣人！台北派出所門口攔車耍流氓GG了
台北捷運三重國小站前方，昨天上午有1輛白色BMW轎車當街攔下機車，1名刺青黑衣人手持木棍狠嗆騎士。騎士立刻報警，25歲施姓黑衣男赫然發現派出所就在旁邊，立刻龜縮收起棍子、自投羅網去找警察。下場被依惡意逼車重罰、恐嚇罪嫌送法辦。
據了解，昨天上午10時26分，施男駕駛BMW轎車行經三重區仁愛街，接近捷運三重國小站時，前方由28歲楊姓男子騎乘的機車放慢速度，正在尋找路旁停車位，施男卻以為機車是故意擋路，便加速繞到前面攔下機車。
施男接著手持長棍對著機車騎士耍流氓嗆聲，但楊姓騎士不慌不忙掏出手機報警說「我的位置在三重警分局長泰派出所前方、捷運站出口路邊」。這時施男似乎才發現不妙，不但有其他路人拿出手機猛拍，路過的機車也停下圍觀。
於是他裝作若無其事慢慢走回車旁，開門收起木棍，然後走向派出所請警方處理。2名員警跟著施男到場，雙方簡單說明是行車糾紛、互不提告、表面上也看不出有明顯違法，便抄登資料讓他們離去。
警方事後在網路上看到路人拍攝糾紛過程的影片，並調閱監視器還原經過，方知有惡性攔車、持木棍嗆聲等情節，決定對施男依法重罰。將再通知雙方到案說明，除了按道路交通管理處罰第43條惡意逼車危險駕駛，處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，另依刑法強制罪、恐嚇罪嫌函送地檢署偵辦。
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