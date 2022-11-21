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兄弟疑因點蚊香不慎引燃沙發 小六男生右小腿輕微燒傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一對國小六年級、四年級國小學童今天上午在苗栗市住家2樓，疑因點蚊香不慎引燃沙發，兩兄弟滅火不及報案，消防人員趕到迅速撲滅，波及1張沙發及雜物，小六生右小腿輕微燒傷，送醫並無大礙。

苗栗縣政府消防局今天上午11點25分左右接獲報案，苗栗市建功街一戶鄉3樓透天民宅起火，出動10車、19人趕往現場，屋內並無人員，消防人員出水線灌救，5分鐘滅火排煙，小六生右小腿1%燒傷送醫，沙發及一旁雜物燒毀。

警消初步調查，小六、小四生因11月19日學校校慶運動會，今天補休在家，行動不便的祖父在1樓，兄弟點蚊香，不慎引燃沙發，兩人取水灌救，火勢依舊蔓延，趕緊報案與祖父一起逃出屋外，起火原因進一步釐清中。

苗栗市一處透天3樓住家今天上午起火，波及沙發及雜物，造成一名國小六年級學童右小腿輕微燒傷。圖／民眾提供
苗栗市一處透天3樓住家今天上午起火，波及沙發及雜物，造成一名國小六年級學童右小腿輕微燒傷。圖／民眾提供
苗栗市一處透天3樓住家今天上午起火，波及沙發及雜物，造成一名國小六年級學童右小腿輕微燒傷。圖／民眾提供
苗栗市一處透天3樓住家今天上午起火，波及沙發及雜物，造成一名國小六年級學童右小腿輕微燒傷。圖／民眾提供

小學 火災

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