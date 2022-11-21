兄弟疑因點蚊香不慎引燃沙發 小六男生右小腿輕微燒傷

一對國小六年級、四年級國小學童今天上午在苗栗市住家2樓，疑因點蚊香不慎引燃沙發，兩兄弟滅火不及報案，消防人員趕到迅速撲滅，波及1張沙發及雜物，小六生右小腿輕微燒傷，送醫並無大礙。

苗栗縣政府消防局今天上午11點25分左右接獲報案，苗栗市建功街一戶鄉3樓透天民宅起火，出動10車、19人趕往現場，屋內並無人員，消防人員出水線灌救，5分鐘滅火排煙，小六生右小腿1%燒傷送醫，沙發及一旁雜物燒毀。