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台中保母心情不好 推1歲男童倒地致腦出血遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子擔任1歲大羅姓男嬰的保母，每月收1.4萬酬勞，但陳女在今年8月間因一時情緒不佳，將坐在餐椅上的羅童推倒，導致羅童受有腦出血等傷勢，台中地檢署偵結，依兒少法起訴。

起訴指出，陳姓女子（35歲）從今年2月開始，受羅姓夫妻的聘用，擔任羅姓夫妻出生7個月大男嬰的保母，今年8月4日上午9時許，陳女一時情緒不佳，將當時1歲多、坐在矮餐椅的男童推倒在地。

男童連人帶椅向後仰，導致頭部撞擊地面，男童倒地後，呈現雙眼半吊、四肢癱軟狀態，陳女趕緊將男童送往東勢農民醫院急救，經院方診斷，男童有右側頂葉映腦膜下出血、視網膜出血等受虐性腦傷。

羅姓夫妻發現後報警，陳女警詢時供稱，有受羅姓夫妻委託，照顧男童，男童在她工作室有跌倒，所以才將男嬰送醫。

台中地檢署今偵結，依警方職務報告、中國醫藥大學兒童醫院診斷證明、羅姓夫妻證詞、現場監視器等證據，認定陳女涉嫌傷害、違反兒童及少年福利及權益保障法，依法起訴。

台中市陳姓女子是保母，涉嫌在照顧1歲大男童時，將男童推倒在地，導致男童腦出血，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照
台中市陳姓女子是保母，涉嫌在照顧1歲大男童時，將男童推倒在地，導致男童腦出血，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照

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