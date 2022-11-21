聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中保母心情不好 推1歲男童倒地致腦出血遭訴
台中市陳姓女子擔任1歲大羅姓男嬰的保母，每月收1.4萬酬勞，但陳女在今年8月間因一時情緒不佳，將坐在餐椅上的羅童推倒，導致羅童受有腦出血等傷勢，台中地檢署偵結，依兒少法起訴。
起訴指出，陳姓女子（35歲）從今年2月開始，受羅姓夫妻的聘用，擔任羅姓夫妻出生7個月大男嬰的保母，今年8月4日上午9時許，陳女一時情緒不佳，將當時1歲多、坐在矮餐椅的男童推倒在地。
男童連人帶椅向後仰，導致頭部撞擊地面，男童倒地後，呈現雙眼半吊、四肢癱軟狀態，陳女趕緊將男童送往東勢農民醫院急救，經院方診斷，男童有右側頂葉映腦膜下出血、視網膜出血等受虐性腦傷。
羅姓夫妻發現後報警，陳女警詢時供稱，有受羅姓夫妻委託，照顧男童，男童在她工作室有跌倒，所以才將男嬰送醫。
台中地檢署今偵結，依警方職務報告、中國醫藥大學兒童醫院診斷證明、羅姓夫妻證詞、現場監視器等證據，認定陳女涉嫌傷害、違反兒童及少年福利及權益保障法，依法起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言