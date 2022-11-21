台中保母心情不好 推1歲男童倒地致腦出血遭訴

台中市陳姓女子擔任1歲大羅姓男嬰的保母，每月收1.4萬酬勞，但陳女在今年8月間因一時情緒不佳，將坐在餐椅上的羅童推倒，導致羅童受有腦出血等傷勢，台中地檢署偵結，依兒少法起訴。

起訴指出，陳姓女子（35歲）從今年2月開始，受羅姓夫妻的聘用，擔任羅姓夫妻出生7個月大男嬰的保母，今年8月4日上午9時許，陳女一時情緒不佳，將當時1歲多、坐在矮餐椅的男童推倒在地。

男童連人帶椅向後仰，導致頭部撞擊地面，男童倒地後，呈現雙眼半吊、四肢癱軟狀態，陳女趕緊將男童送往東勢農民醫院急救，經院方診斷，男童有右側頂葉映腦膜下出血、視網膜出血等受虐性腦傷。

羅姓夫妻發現後報警，陳女警詢時供稱，有受羅姓夫妻委託，照顧男童，男童在她工作室有跌倒，所以才將男嬰送醫。