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8旬翁甲仙搭客運到終點站迷路 警靠手寫紙條「破案」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

84歲林姓老翁前天上午從高市甲仙區搭客運，一路坐到終點站高雄火車站，但下車時卻迷路徘徊，好心民眾報警；警方將林帶回所內，但他答不出自己名字，所幸警方找到林的兒子手寫名片，通知林男趕到派出所接回老父，結束半日迷途記。

三民一警分局哈爾濱派出所員警廖妙妮，前天上午11時許接獲民眾報案，指稱九如二路上有一名老翁在火車站附近佇立徘徊許久，研判是迷途老人，請求警方協助。

警方趕抵現場，發現是84歲的林姓老翁，當時林聽力不佳，也答不出自己名字，只說要找親友，警方將他帶回派出所休息，經耐心詢問後，在林翁隨身包翻到一張手寫的電話號碼，電話打通後，聯繫上林翁的兒子。

警方聯繫林翁兒子後，才得知原來林翁住甲仙地區，當天趁家人不注意之際，搭上客運，沿途坐了將近1.5小時的車程，到終點站高雄火車站才迷路。

警方在等待林翁兒子期間，研判他可能肚子餓了，買便當給林翁果腹，林的兒子趕到派出所後，見父親平安無事，欣慰地感謝警方協助。

高市84歲林姓老翁，從甲仙區搭客運坐到高雄火車站終點站後，迷路徘迴路口好心人報警，警方將他帶回派出所，提供便當果腹。記者石秀華／翻攝
高市84歲林姓老翁，從甲仙區搭客運坐到高雄火車站終點站後，迷路徘迴路口好心人報警，警方將他帶回派出所，提供便當果腹。記者石秀華／翻攝
84歲林姓老翁從高市甲仙區搭客運到高雄火車站迷途，林的兒子趕到哈爾濱派出所，接回老父親，感謝警方協助。記者石秀華／翻攝
84歲林姓老翁從高市甲仙區搭客運到高雄火車站迷途，林的兒子趕到哈爾濱派出所，接回老父親，感謝警方協助。記者石秀華／翻攝

兒子 火車站

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