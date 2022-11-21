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高雄女騎士肇事後開溜辯頭暈 警依公共危險罪嫌送辦
高雄林園昨晚發生一起轉彎車擦撞直行車的交通事故，19歲黃姓男機車騎士在東林西路西往東方向直行，32歲葉姓女機車騎士突自對向左轉，兩車在路口碰撞，黃男輕傷，葉女頭暈但不知事故如何處理便自己先行離去，今天上午到案，警依公共危險罪嫌函送偵辦。
高市林園分局昨天晚上6時13分許接到通報，林園區東林西路發生交通事故，騎黑色機車的19歲黃男，在東林西路由西往東方向直行，未料行駛至路口，竟遭未依規定待轉、逕行左轉彎的銀色機車騎士葉女當面衝撞，黃男現場輕傷，由救護車協助送醫。
林園所警員獲報到場，立即疏導交通、依規定測繪、照相，要和當事人釐清案情時，卻發現現場只有黃男，不見肇事的葉女，警遂調閱監視器通知到案。
葉女於今天上午至林園派出所到案說明，表示昨天未等警方到場便先行離去，是因為車禍當下不知道如何處理，又覺得頭暈才自行離開。警詢後依公共危險罪嫌將葉女函送偵辦。
林園分局呼籲，路上遇有交通事故，應立即報案由警方到場處理，避免違法及發生紛爭，並提醒用路人遵守交通規則，行經路口減速慢行、機車遵守兩段式左轉號誌、行車不超載，共同維護良好的交通環境。
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