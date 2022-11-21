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影／北宜BMW轎車「鬼切」超車 害黃牌大重機自撞摔車
台九線北宜公路昨天發生驚悚的超車意外，一輛BMW轎車開在kawasaki黃牌大重機後面，轎車要超車時，左切違規跨越雙黃線，再強硬右切駛回原車道，大重機騎士受到驚嚇，認為就要撞上向外閃避，卻自撞路旁水泥護欄後摔車，場面駭人。
事發經過都被後方轎車行車記錄器拍下，只見2輛車疑似在競速，雙方車速都很快，BMW轎車踩油門加速，左切跨越雙黃線後，再右切超車到黃牌大重機前方，只是BMW右切時雙方車身距離近，大重機怕擦撞到，向外側閃避，卻直接撞上路邊水泥護欄，人車噴飛。
警、消昨天下午3點37分獲報，石碇區北宜路20.8公里處發生車禍，經查是何男（30歲）開BMW轎車因超車不慎，車子切回原車道時，造成騎黃牌大重機的張男（22歲）閃避不及自撞。
警方確認2人均無酒駕，場面雖然驚恐，但幸運的是無人受傷。由於何男違規情事屬實，警方將依道交條例第45條1項3款「不依規定駛入來車道 」，開罰600至1800元罰單；詳細肇事責任待進一步釐清。
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