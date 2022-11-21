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影／驚悚畫面曝光！北宜四輪超車 重機急閃自撞

聯合報／ 記者張善寧黃靖雯／即時報導

北宜公路日前發生一起事故，一名重機騎士因後方轎車超車，導致他閃避不及，撞上路邊護欄後摔車，事後，後車以及重機的行車紀錄器曝光，引發網友討論。

後車視角影片可以看到，白車起初跟在重機騎士後方，過彎後見地面是單黃虛線，隨即逆向超車，不料才切到對向，地面標線隨即變為雙黃實線，因此白車立刻打方向燈，直接右切進原先車道。另一段重機視角，可以看到白車突然從左側近距離切入，騎士不得不向右閃避，導致他整輛車重心不穩，失控撞上路旁的護欄。至於詳細肇責歸屬，仍待調查釐清。

許多網友看完紛紛表示，「這樣開車很不OK」、「轎車硬切」、「雙黃線超車，還疑似超速」，但也有人認為「轎車超速時有打方向燈，重機也加速，互不相讓」、「沒碰撞的話有肇責嗎？」

從重機的視角可以看到，白車從重機左側近距離切入。翻攝／記者爆料網
從重機的視角可以看到，白車從重機左側近距離切入。翻攝／記者爆料網

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