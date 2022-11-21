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影／失智妻凌晨出門睡社區沙發 八旬翁報警老伴失蹤
台中市八旬沈姓老翁15日凌晨2時許，發現老伴不見蹤影，因沈妻曾有迷途紀錄，沈翁擔心發生意外報警，警方步行往11樓欲搭電梯時，即發現沈妻坐在該樓層大廳的沙發上，渾然不知住在樓下丈夫已急得像熱鍋上螞蟻，趕緊將沈妻帶下樓。
沈姓老翁（80歲）住在中區光復路大樓10樓，15日凌晨2時許，因發現老伴不見人影，在屋內又找不到人，因過去妻子曾有因記憶力退化迷途的紀錄，所以趕緊通知警方到場。
第一警分局大誠所警員呂冠毅、林冠瑋前往協助，因該大樓的11樓是經營商旅，11樓以下則為私有民宅，因夜間沒有管理員，沒有電梯管制感應扣，所以警方得先搭乘電梯到11樓，再走一側樓梯下樓，前往住在10樓的沈翁家瞭解狀況。
兩警得知沈妻狀況後，得知沈妻過去曾有迷途後，在該大樓騎樓被尋獲的紀錄，因此要先走樓梯前往11樓搭乘電梯下樓，沒想到兩警走大樓另一側的樓梯上樓後，發現沈妻就躺在11樓的公共空間沙發上睡覺，兩警趕緊將沈妻叫醒後，協助沈妻返家，讓二人團圓。
第一分局分局長張啓祥呼籲，民眾應多多關心與陪伴長者，留意平時動向，家中長者若有記憶力減退情形，可在其衣服繡上聯絡資訊，或是戴上防走失手鍊，讓警方或善心人士能在其不慎迷途時迅速聯繫家屬，協助長者返家。
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